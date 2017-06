Essais libres: «Stroll a bien fait à ses débuts à Montréal» -Jacques Villeneuve

Lance Stroll participe pour la première fois de sa carrière au Grand Prix du Canada de Formule 1. Notre analyste Jacques Villeneuves partage ses premières impressions à l'égard du travail du pilote québécois, membre de l'écurie Williams.

«Aujourd'hui, se sont les essais libres et les qualifications, a affirmé notre analyste Jacques Villeneuve, samedi matin. C'est là qu'on voit la vitesse pure des voitures.»

Lance Stroll, qui roulait sur le circuit montréalais pour la première fois de sa carrière, vendredi, pourrait participer à la deuxième partie des qualifications, selon Villeneuve.

Bien entendu, Stroll a vite constaté que la réalité de la piste est quelque peu différente de l'expérience vécue sur la console.

«C'est une piste très piégeuse, avec de longues lignes droites et des virages serrés, a expliqué Villeneuve. Généralement, les voitures roulent avec moins d'appui aérodynamique. Les voitures glissent plus. Le circuit montréalais est un peu comme celui à Monaco; c'est un circuit routier ouvert au public toute l'année. Donc, l'asphalte est un peu plus usée et poussiéreuse. C'est normal. Ça fait partie des aléas et même du fun du Grand Prix du Canada.»



Maintenant qu'il s'est familiarisé avec les rigueurs du tracé, le pilote de Mont-Tremblant envisage de pousser un peu plus ses limites, samedi. Il est d'ailleurs l'un des rares pilotes à ne pas avoir roulé avec les gommes ultra-tendres, qui se sont révélées plus performantes que les super-tendres et les tendres.



Wolff élogieux envers Stroll



C'est un secret de polichinelle: Stroll connaît un début de saison difficile. Il a été contraint à l'abandon lors de quatre des six courses auxquelles il a participé jusqu'ici cette saison. Son meilleur résultat demeure une 11e place au Grand Prix de Russie.



Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, qui avait parlé de Stroll en termes très élogieux lors du Grand Prix du Canada en 2016, a réitéré ses propos, vendredi.



«Lance a gagné en F4 et en F3, à sa deuxième saison, donc il a fait ses classes, a expliqué l'homme âgé de 45 ans. Sauf qu'il arrive dans la série reine au moment où la voiture est extrêmement difficile à conduire, surtout contre des vétérans.



«Lance a été malmené dans les médias, et je crois que ce n'est pas justifié, a poursuivi Wolff. Il est intelligent, et il a déjà prouvé qu'il est rapide, alors je crois qu'il faut lui donner du temps, et revoir tout ça dans un an. Il doit s'adapter à un nouvel environnement, à de nouvelles pistes et de nouvelles voitures. Donnons-lui du temps.»



Lance Stroll tentera ce week-end d'inscrire son premier point de classement en carrière. Mais peu importe le résultat qu'il inscrira dimanche, le premier pilote canadien en F1 depuis Jacques Villeneuve en 2006 compte savourer le moment.



Jusqu'à maintenant, il aurait su éviter les pièges à ses débuts au circuit de Montréal, d'après Jacques Villeneuve. «Hier [vendredi], aucune sortie et aucune bévue. C'est plutôt bien. Il a su rester calme. Maintenant, il va falloir qu'il se concentre pour aller chercher quelques dixièmes de seconde. Il faut qu'il passe en seconde qualification.»

(Avec La Presse canadienne)