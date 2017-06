Encore un match à l'étranger pour l'Impact

(98,5 Sports) - L'Impact de Montréal est à Colombus, samedi soir, afin d'y affronter le Crew. La formation montréalaise dispute un troisième match d'affilée à l'étranger en MLS.

Sans Ambroise Oyongo et Daniel Lovitz, tous deux blessés au genou, l'entraîneur Mauro Biello va utiliser Chris Duvall du côté gauche face au Crew.

Avec une victoire, l'Impact (4-4-6) s'approchera à un point du Crew (7-9-1) et du sixième et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Association de l'Est. De plus, l'Impact a trois matchs en main sur son rival.



Toutefois, le MAPFRE Stadium n'a pas été particulièrement accueillant pour le Bleu-blanc-noir au cours des ans. L'Impact n'a qu'une victoire et deux matchs nuls à ses huit dernières visites.