Encore des moments très inquiétants pour Sidney Crosby, hier soir (vidéo)

(98,5 Sports) - Sidney Crosby a été pratiquement invisible pour un deuxième match consécutif, après avoir raté le match no 4 de la série entre les Penguins et les Capitals en raison d'une commotion cérébrale.

Dans le revers de 5-2 de son club, hier soir à Pittsburgh, le capitaine des Penguins a été victime d'une vilaine chute tête la première contre la rampe en première période, après être entré en contact avec le défenseur John Carlson et le gardien Braden Holtby.

Crosby est demeuré dans la rencontre, mais a été surveillé très étroitement par les joueurs des Capitals.

«Depuis le match numéro trois, nous jouons avec un sentiment de calme et d'assurance, a dit Trotz. Nous avons retrouvé du plaisir à jouer. C'est ce qui nous manquait dans les deux premiers matches (des revers de 3-2 et 6-2).»

Les Capitals semblaient se diriger vers une autre élimination crève-coeur aux mains des Penguins, alors qu'ils entamaient la troisième période du match no 5. Les détenteurs du trophée des Présidents ont répondu avec une poussée de trois buts dans un intervalle de 20 minutes qui leur a permis de poursuivre leur saison.



Un match 7 pour la 4e fois entre les deux clubs

qLes Capitals avaient alors le vent dans les voiles, et ça c'est poursuivi deux jours plus tard en Pennsylvanie. La formation de Barry Trotz a taillé en pièces les champions en titre de la Coupe Stanley, qui ont manqué de dynamisme tout au long de la rencontre.

C'est la quatrième fois que les Penguins et les Capitals s'affronteront dans un match no 7. Les Penguins ont gagné les trois matchs précédents, et leur dernier gain dans de telles circonstances s'est produit en 2009 à Washington alors qu'ils se dirigeaient vers la conquête de la coupe Stanley.

Avec Associated Press