En direct: Canadiens 0 - Blue Jackets 0, 1er entracte

Le point de presse de Jordie Benn, mardi

Chargement du lecteur ...

(98,5 Sports) - La plus récente acquisition des Canadiens, le défenseur Jordie Benn, est en uniforme ce soir, pour le match qui oppose sa nouvelle équipe aux Blue Jackets de Columbus, au Centre Bell.

_______________________________________________________________________

La rencontre est radiodiffusée sur les ondes des stations Cogeco, avec Martin Mcguire à la description et Dany Dubé à l’analyse.

_______________________________________________________________________

À la suite d’une précieuse victoire de 4-3 face aux Devils du New Jersey hier, au Prudential Center, les hommes de Claude Julien sont de retour au jeu contre une bonne formation de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Après avoir laissé sa place au réserviste Al Montoya, lundi, Carey Price est de retour devant le filet des siens. Il affronte Sergei Brobovski.

À noter qu'Alex Galchenyuk a été replacé au centre par son entraîneur, aux côtés de Lehkonen et Gallagher. Michael McCarron et Brian Flynn sont aussi de la partie. Nikita Nesterov, David Desharnais et Sven Andrighetto ne jouent pas.

Les trios des Canadiens:



Pacioretty-Danault-Radulov

Lehkonen-Galchenyuk-Gallagher

Byron-Plekanec-Shaw

Flynn-McCarron-Mitchell

Les défenseurs des Canadiens:

Markov-Weber

Emelin-Petry

Beaulieu-Benn



La description du match en direct

Première période

Les Blue Jackets envoient un message très clair aux Canadiens en attaquant rapidement dans le territoire montréalais.

Avant la fin de la première minute de jeu, Scott Hartnell tend la jambe et fait volontairement trébucher Carey Price. Étonnamment, il n'est pas puni.

À 16:35, Markus Hannikainen est toutefois chassé pour deux minutes. Il a accroché le défenseur du Tricolore Jeff Petry.

Sergei Brobovski a été très efficace durant l'avantage numérique des Canadiens.

Autre pénalité aux Blue Jackets quand Markus Hannikainen - encore lui - retient le bâton de Nathan Beaulieu, à 14:04. Mais, Montréal ne pourra pas profiter de cette seconde occasion de marquer.

Troisième poteau frappé par les Blue Jackets, à la 14e minutes de jeu !

Alexei Emelin est chassé dans sa zone, à 4:58, mais les Blue Jackets ne pourront profiter de cette punition.

Tirs au but

Canadiens 9 - 0 - 0 : 9

Blue Jackets 7 - 0 - 0 : 7

Texte d'avant-match

L'ancien des Stars de Dallas, obtenu en retour de Greg Pateryn et d'un choix de quatrième tour, disputera seulement le troisième match de sa carrière au Centre Bell.

Le défenseur de 29 ans n'a jamais évolué dans un marché où le hockey est roi - il a toujours joué à Dallas - mais le natif de la Colombie-Britannique ne craint pas les projecteurs.

«C'est une nouvelle expérience, a confié le frère de Jamie Benn, mardi, à sa première rencontre avec les médias. Je me joins à une organisation incroyable. Je suis très excité. C'est le paradis du hockey ici.»

À Montréal, Jordie devrait avoir la chance de prolonger sa saison, du moins de quelques parties. Les Stars n'accéderont probablement pas aux séries tandis que le Canadien, malgré des performances décevantes depuis près de deux mois, se maintient au sommet de l'Atlantique.

«C'est une très bonne équipe qui possède plusieurs bons joueurs, a expliqué celui qui portera le no 8. Il y a une bonne ambiance dans le vestiaire.»



En étant échangé au Canadien, Jordie Benn n'a pas seulement quitté l'organisation qui lui a donné sa première chance dans la LNH. Il a aussi dû faire ses adieux à son petit frère, Jamie Benn. Les deux frangins habitaient ensemble à Dallas et ils étaient très proches.

En venant à Montréal, Jordie Benn espère ne plus seulement être «le frère de l'autre» et pouvoir se forger une identité qui lui est propre.

Et de trois pour les hommes de Claude Julien?

Avec une victoire contre les Blue Jackets, le Canadien remporterait trois matchs de suite pour la première fois depuis le début du mois de janvier.

La tâche s'annonce toutefois ardue, même si les Blue Jackets sont un peu moins dominants par les temps qui courent.

L'équipe de John Tortorella a eu le numéro du Canadien cette saison, avec deux gains en autant de matchs. Il y a eu la dégelée de 10 à 0 le 4 novembre et une défaite plus acceptable, 2 à 1, le 23 décembre dernier.