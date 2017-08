Dylan Bundy lance pendant huit manches et les Orioles battent les Royals 7-2

BALTIMORE — Dylan Bundy a alloué trois coups sûrs en plus de huit manches, Tim Beckham a réussi deux coups sûrs et il est venu marquer deux fois et les Orioles de Baltimore ont battu les Royals de Kansas City 7-2, mardi. Seth Smith a produit trois points pour aider les Orioles à remporter un quatrième match de suite.



Les Royals tenteront d'éviter le balayage dans cette série de trois rencontres, mercredi. Ils avaient gagné 10 de leurs 11 dernières parties, mais ils n'ont inscrit que trois points au cours de ces deux derniers duels au Camden Yards.



Bundy (10-8) a retiré cinq frappeurs sur des prises et il a donné un but sur balles. Le droitier n'avait pas lancé pendant plus de sept manches lors de ses 34 premiers départs dans les Majeures avant celui-ci.



Les trois coups sûrs concédés par Bundy ont été un simple et il a retiré les 13 derniers frappeurs qu'il a affrontés. Le seul point qu'il a accordé n'a pas été mérité.



Tigers 4 Yankees 3



John Hicks a claqué une longue balle de trois points, Justin Upton a ajouté un circuit en solo contre CC Sabathia et les Tigers de Detroit ont tenu le coup pour battre les Yankees de New York 4-3.



Hicks, une recrue de 27 ans, a été rappelé des mineures lundi et il a retroussé une balle glissante par-dessus la clôture du champ centre-droit, en deuxième manche.



Upton a porté la marque à 4-0 lorsqu'il a frappé son 18e circuit de la campagne, en troisième manche.



Shane Greene, qui a hérité du rôle de stoppeur des Tigers depuis la transaction qui a envoyé Justin Wilson aux Cubs de Chicago, a donné un but sur balles à Jacoby Ellsbury. Ce dernier s'est ensuite rendu au troisième coussin à la suite d'une erreur.



Après un but sur balles intentionnel à Brett Gardner, la recrue Clint Frazier a soulevé une chandelle pour mettre fin à la rencontre.



Indians 10 Red Sox 12



Christian Vazquez a frappé un circuit de trois points après deux retraits en neuvième manche et les Red Sox de Boston ont vaincu de façon dramatique les Indians de Cleveland au compte de 12-10.



Vazquez a aussi obtenu un simple et un double et il a aidé les Red Sox à retrouver le sommet de la section Est de l'Américaine, un demi-match devant les Yankees de New York.



Les Indians, qui menaient 5-0 après leurs deux premiers tours au bâton, ont laissé filer deux avances avant de porter la marque à 10-9 en neuvième manche, à la suite d'un circuit de Francisco Lindor et d'un point sur un mauvais lancer. Leur stoppeur, Cody Allen (0-6), n'a toutefois pas réussi à fermer les livres.



En cinquième manche, Austin Jackson a réalisé un attrapé spectaculaire aux dépens d'Hanley Ramirez. Ce dernier croyait bien avoir envoyé une balle dans l'enclos des releveurs au champ centre-droit, mais Jackson a sauté et il a capté la balle avant de passer par-dessus la clôture.



Acquis des Giants de San Francisco avant la date limite des échanges, Eduardo Nunez a encore une fois laissé parler son bâton pour les Red Sox. Il a réussi trois coups sûrs et il a produit quatre points. Le joueur recrue Rafael Devers a pour sa part ajouté deux coups sûrs à sa fiche et il a amorcé la remontée en neuvième manche.



Rays 6 Astros 4



Evan Longoria est devenu le deuxième joueur des Rays de Tampa Bay à réussir un carrousel et il a produit trois points, aidant son équipe à défaire les Astros de Houston 6-4.



Il ne lui manquait qu'un double lorsqu'il s'est présenté au marbre après deux retraits en neuvième manche et il a solidement frappé une balle pour réaliser l'exploit.



Il a d'abord été retiré sur le jeu, mais les arbitres ont infirmé leur décision à la suite d'une révision. Seul Melvin Upton avait aussi complété un carrousel dans l'uniforme des Rays.



Logan Morrison a cogné un circuit en solo et il a produit deux points pour les Rays, qui ont rebondi après avoir perdu 14-7 la veille.