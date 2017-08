Donaldson tonne et les Blue Jays l'emportent

TORONTO - Josh Donaldson a frappé un circuit de deux points et les Blue Jays de Toronto ont défait les Rays de Tampa Bay 2-1, lundi, remportnt ainsi une troisième victoire de suite.

Comme la veille, Donaldson a signé ce coup de canon dès la première manche. Et comme la veille, Jose Bautista était au premier coussin en vertu d'un but sur balles.

Donaldson en est à 17 circuits en 2017, dont huit depuis 16 rencontres. Il a aussi cogné son 15e double de la campagne. Les Blue Jays s'approchent à trois matches et demi des Angels de Los Angeles, qui occupent la dernière place donnant accès à l'après-saison, dans la Ligue américaine.



Nick Tepesch (1-2) a bien fait en six manches, ne donnant qu'un circuit en solo, trois simples et trois buts sur balles. Il a toutefois atteint deux frappeurs.



Aaron Loup a obtenu cinq retraits, un de plus que Roberto Osuna. Ce dernier a concrétisé un 30e sauvetage en disposant de Corey Dickerson sur un roulant au deuxième but.



Jake Odorizzi (6-6) a concédé deux points, trois coups sûrs et trois buts sur balles en six manches. Wilson Ramos a claqué une quatrième longue balle. Les Rays ont laissé neuf coureurs sur les sentiers, dont trois en quatrième.