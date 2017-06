Donaldson procure la victoire aux Blue Jays en 10e manche

OAKLAND - Josh Donaldson a rompu l'égalité avec un circuit de deux points à la 10e manche, Justin Smoak a aussi étiré les bras deux fois et les Blue Jays de Toronto ont vaincu les Athletics d'Oakland 7-4, mercredi après-midi.

Frankie Montas (1-1) a atteint Kevin Pillar pour amorcer la 10e manche et Donaldson a claqué une longue balle par-dessus la clôture du champ centre-gauche.



Liam Hendriks a été parfait en huitième et neuvième manches pour les Athletics, mais Montas n'a pu empêcher Donaldson, le joueur par excellence de la Ligue américaine en 2015, de frapper un septième circuit cette saison.



Ryan Tepera (4-1) a retiré trois frappeurs de suite en neuvième manche pour enregistrer la victoire. Roberto Osuna a ensuite fermé les livres pour inscrire un 14e sauvetage cette saison.



Pillar a cogné une longue balle de trois points en deuxième manche, quelques frappeurs après que Smoak eut étiré les bras en solo, plus tôt dans la manche.



Un sacrifice de Chad Pinder en cinquième manche à la suite d'un triple de Rajai Davis a permis aux Athletics de créer l'égalité 4-4. Davis a aussi frappé un double et il a obtenu quatre coups sûrs, ce qui égalait un sommet personnel.



Au cours de cette série contre les Athletics, Smoak a claqué trois longues balles pour porter à 17 son total de circuits cette saison. Il a amorcé la deuxième manche en catapultant dans les gradins le tir du droitier Jharel Cotton.

Cette longue balle est survenue après que l'équipe locale eut pris les devants à la suite d'un double de Khris Davis.



Cotton a effectué un premier départ contre les Blue Jays et il a alloué quatre points, quatre coups sûrs et quatre buts sur balles en six manches de travail.



Un circuit de Trevor Plouffe pour commencer la quatrième manche a mis fin à une séquence de 25 présences sans coup sûr, la pire de sa carrière. Il a étiré les bras pour une quatrième fois en huit affrontements contre Francisco Liriano, qui a obtenu le départ pour les Blue Jays.



Le grand gaucher a accordé trois points mérités, six coups sûrs et un but sur balles en cinq manches au monticule. Il a également retiré cinq adversaires au bâton.