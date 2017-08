Dolphins: le quart Ryan Tannehill se blesse à nouveau au genou gauche

DAVIE, Fla. - Ryan Tannehill des Dolphins de Miami s'est blessé au genou gauche à l'entraînement, jeudi, son genou fléchissant et le quart chutant au sol lors d'un jeu où il n'a pas été frappé.

Tannehill a quitté le terrain en marchant lentement, accompagné de thérapeutes. Un test d'imagerie par résonance magnétique n'a pas été concluant, mais on s'attend à de nouveaux tests vendredi.



«Quand vous voyez votre quart tomber comme ça, vous pensez au pire, a dit l'ailier rapproché MarQueis Gray. Nous prions pour lui et nous espérons le revoir sur le terrain.»



À l'écart à cause de deux ligaments étirés à ce même genou, Tannehill a raté les trois derniers matches de la saison 2016 et un revers éliminatoire à Pittsburgh.



Il a choisi de ne pas subir d'opération et a pris part à des exercices pendant la saison morte.



Jeudi, la blessure est survenue quand Tannehill courait à pleine vitesse pour échapper au plaqueur Ndamukong Suh. Il est resté au sol environ 15 secondes avant de se relever.



Matt Moore a montré une fiche de 2-2 en son absence, l'an dernier et en janvier. C'est encore lui le réserviste.



Les Dolphins sont déjà privés du porteur de ballon Jay Ajayi, quatrième de la NFL avec 1272 verges au sol, la saison dernière. Il est à l'écart depuis lundi à la suite d'une commotion cérébrale. Et le centre Mike Pouncey ne s'est que très peu entraîné, lui qui revient d'une opération à la hanche.