Dodgers: Clayton Kershaw franchit le cap des 2000 retraits au bâton

MILWAUKEE — Cody Bellinger a cogné un circuit en 12e manche et les Dodgers de Los Angeles ont arraché une victoire de 2-1 aux Brewers de Milwaukee, vendredi, après avoir vu leur as lanceur gaucher Clayton Kershaw réussir un 2000e retrait sur des prises en carrière. Bellinger a joué les héros aux dépens de Neftali Feliz (1-5).



La victoire est allée au dossier de Kenley Jansen (3-0), qui a blanchi les Brewers pendant deux manches. Jansen a mis fin au match en retirant Orlando Arcia sur des prises et Travis Shaw sur un faible ballon alors qu'il y avait un coureur au troisième coussin.



Kershaw a atteint le plateau des 2000 retraits sur des prises en 1837 manches et deux tiers, le troisième plus petit total de manches nécessaires dans l'histoire du Baseball majeur, selon les Dodgers. Pedro Martinez a atteint le plateau en 1715 manches et un tiers et Randy Johnson en 1734 manches.



Jonathan Villar a été la victime de Kershaw, fendant l'air sur une rapide en deuxième manche.



Le Texan de 29 ans est le huitième lanceur actif avec au moins 2000 retraits au bâton. Les autres sont CC Sabathia, Bartolo Colon, Felix Hernandez, Justin Verlander, John Lackey, Cole Hamels et Zack Greinke.



Kershaw a terminé la rencontre avec 14 retraits sur des prises à sa fiche. Les Dodgers ont fracassé un record d'équipe en totalisant 26 retraits au bâton. L'ancienne marque était de 22, un record établi le 8 août 1972 dans une défaite en 19 manches contre les Reds de Cincinnati.



Pour sa part, Jansen a écrit son nom dans le livre des records du Baseball majeur en 11e manche, quand il a retiré Hernan Perez sur des prises. Il s'agissait de son 36e retrait au bâton de la saison sans avoir accordé un seul but sur balles.