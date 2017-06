Dix moments mémorables du Grand Prix (vidéos)

(98,5 Sports) - En cette semaine de présentation du Grand Prix du Canada, on se souvient de 10 moments mémorables.

Le triomphe de Gilles Villeneuve

Après des débuts laborieux en F1, le pilote québécois surprend tout le monde lors de la dernière épreuve de la saison en 1978. Au volant de sa Ferrari, à sa première participation sur le circuit de l'île Notre-Dame qui allait porter son nom après son décès, Gilles Villeneuve remporte le Grand Prix du Canada.

Le duel entre Villeneuve et Alan Jones

En 1979, Villeneuve et son coéquipier Jody Scheckter s'imposent de plus en plus. Champion en titre à Montréal, Villeneuve veut conserver son titre. Après un formidable duel face à Alan Jones de l'écurie Williams, Villeneuve doit finalement s'avouer vaincu. Au moment de monter sur le podium, le Québécois déclare: « Être deuxième, c'est être le premier des derniers. »

Pas de drapeau noir

C’est en 1981 que Gilles Villeneuve effectue son dernier tour de piste à Montréal. Parti du 11e rang, sous une forte pluie, Villeneuve réalise une incroyable remontée jusqu’à la troisième place sur le podium. Les amateurs se souviendront particulièrement de l'aileron abîmé - et complètement retroussé - de sa Ferrari. Heureusement, les commissaires de piste n’ont jamais levé le drapeau noir.

La deuxième place de Jacques Villeneuve

Contrairement à son père, Jacques Villeneuve n'a jamais connu beaucoup de succès à Montréal. Il a fait exception en 1996, terminant au deuxième rang derrière son coéquipier chez Williams-Renault, Damon Hill.

Les carambolages de 1998

Nombre d’amateurs se souviennent de la course de 1998 pour son spectaculaire carambolage lors du départ. En fait, on devrait parler au pluriel... Dans le premier virage, Alexander Wurz, Jean Alesi et Jarno Trulli entrent en collision. On reprend le départ, chaque pilote se servant de sa voiture de réserve. Pour rien, finalement. À la reprise, la voiture de Trulli touche celle d’Alesi et après la casse, cinq pilotes abandonneront dès le tour initial.

Bienvenue au Québec

En 1999, Michael Schumacher, Damon Hill et Jacques Villeneuve, tous champions du monde, abandonnent tour à tour après être entrés en collision sur le muret où se trouve l’affiche promotionnelle Bienvenue au Québec. Pour le bon accueil, on repassera.

Schumacher… et Schumacher

C’est encore un Schumacher qui l’emporte en 2001, mais cette fois, c’est Ralf. Avec Michael qui prend la deuxième position, les Allemands réalisent le premier doublé de l’histoire de la Formule 1.

L'accident de Kubica

Le pilote polonais est victime d'un accident spectaculaire lors du 27e tour, en 2007. Sa BMW-Sauber s'écrase contre un mur de béton, avant de rebondir et de faire un tonneau pour s'immobiliser dans l'épingle. Kubica reste immobile pendant plusieurs minutes dans sa monoplace et les spectateurs retiennent leur souffle. Diagnostic : un traumatisme crânien et une entorse à la cheville.

La victoire de Kubica

Un an après son accident, en 2008, Kubica prouve qu'il n'est pas intimidé par le circuit Gilles-Villeneuve en remportant la première victoire de sa carrière et de son écurie.

Button devant Vettel à l'arraché

Parti de la position de tête, le pilote Red Bull Racing et meneur au championnat Sebastian Vettel semble filer vers la victoire après 68 des 70 tours de course, mais il commet une erreur de pilotage dans le dernier tour qui permet au Britannique Jenson Button de lui souffler la victoire.