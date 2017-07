Deux touchés au quatrième quart aident les Lions à battre les Argonauts

TORONTO - Chris Rainey et Jeremiah Johnson ont inscrit des touchés au quatrième quart pour aider les Lions de la Colombie-Britannique à vaincre les Argonauts de Toronto 28-15, vendredi soir.

Jonathon Jennings a rejoint Rainey sur une distance de huit verges avant de trouver Nick Moore dans la zone des buts lors du converti de deux points.



Johnson a donné une avance de 26-15 aux Lions (1-1) avec moins de cinq minutes à jouer. Il a effectué une course de trois verges pour un majeur seulement trois jeux après que Ronnie Yell eut récupéré un échappé de James Wilder fils. Les Lions ont ajouté deux points sur un touché de sûreté.



Ricky Ray a propulsé les Argonauts (1-1) vers une avance de 15-10 lorsqu'il a réussi une passe de touché de quatre verges à Armanti Edwards, dès les premières secondes du quatrième quart. L'équipe locale a cependant raté le converti de deux points lors du jeu suivant.



Le botteur des Lions, Ty Long, a donné les devants 10-6 à sa formation à 4:48 du troisième quart, lorsqu'il a réussi un placement de 29 verges. Long a terminé la rencontre avec trois placements, un converti et deux simples.



Lirim Hajrullahu, le botteur des Argonauts, a quant à lui réussi trois placements.



Les deux défenses ont été dominantes dans l'affrontement. Les Lions ont limité leurs adversaires à 142 verges tandis que les Argonauts ont réussi quatre sacs du quart, une interception et ils ont récupéré un échappé.