Deux circuits de Benintendi dans la victoire des Red Sox contre les Orioles 7-3

BALTIMORE - Andrew Benintendi a étiré les bras deux fois, Chris Sale a signé une sixième victoire de suite et les Red Sox de Boston ont eu le meilleur 7-3 aux dépens des Orioles de Baltimore, dimanche.

Cette victoire des Red Sox leur a permis de diviser les honneurs de cette série de quatre duels entre deux rivaux de la section Est de l'Américaine.



Les Red Sox ont brisé l'égalité en sixième manche en marquant deux points non mérités à la suite d'une erreur du receveur Francisco Pena. Benintendi a ensuite frappé sa deuxième longue balle du match pour procurer une avance de 6-3 à sa troupe, en septième.



Benintendi avait d'abord cogné un circuit en solo en troisième manche et il a produit un autre point, en neuvième. Il s'agissait d'une première partie de plus d'un circuit pour la recrue de 22 ans, qui n'avait placé qu'une balle en lieu sûr à ses 21 dernières présences au marbre.



Sale (7-2) a retiré neuf frappeurs sur des prises pour porter son total à 119, un sommet dans les Majeures. Il a alloué trois points et six coups sûrs en six manches de travail.



Chris Tillman (1-3) a permis aux Orioles de rester à égalité avec les Red Sox jusqu'en sixième manche, mais le mauvais relais au troisième coussin de Pena est venu gâcher son départ. Tillman a accordé cinq points, dont trois mérités, six coups sûrs et quatre buts sur balles en six manches.



White Sox 4 Tigers 7



Justin Upton a mis fin au match en cognant un circuit de trois points et les Tigers de Detroit ont surmonté une blessure à Justin Verlander pour battre les White Sox de Chicago 7-4.



Nicholas Castellanos a été atteint par un lancer de David Robertson (3-2) pour amorcer la neuvième manche. Le joueur de deuxième but des White Sox, Yunel Sanchez, a ensuite été incapable de compléter un double jeu.



J.D. Martinez a reçu une passe gratuite et Upton a suivi en catapultant une balle courbe par-dessus la clôture du champ gauche pour sa 11e longue balle de la saison.



Martinez a également étiré les bras pour les Tigers, qui ont remporté quatre parties de suite et cinq de leurs six dernières. Justin Wilson a inscrit la victoire à sa fiche, lui qui a lancé une manche parfaite.



Verlander a quitté la rencontre en quatrième manche en raison de douleurs à l'aine droite.



Astros 7 Rangers 2



George Springer a frappé deux des quatre circuits des siens et les Astros de Houston ont battu les Rangers du Texas 7-2.



Les Astros égalent ainsi la plus longue séquence victorieuse des Majeures cette saison, séquence détenue également par leurs rivaux du jour, en remportant un 10e match d'affilée.



Les visiteurs ont réussi à marquer lors des quatre manches lancées par Martin Perez (2-6) et ont égalé un record de concession vieux de 1989 en remportant un 10e match consécutif sur la route. Il s'agissait du premier balayage des Astros face aux Rangers depuis le mois de juillet 2014.



Les Rangers présentent un dossier de 3-11 depuis qu'ils ont connu leur séquence de 10 victoires.



Les champions en titre de la section Ouest de l'Américaine (26-31) ont 15 matchs de retard sur les Astros, qui se trouvent présentement en tête de la section en vertu d'un dossier de 41-16.



Le partant Brad Peacock (3-0) s'est mérité une première victoire depuis le 2 septembre 2014. Il s'est rendu en cinquième manche pour une première fois, à son troisième départ après 12 apparitions en relève. Il a retiré neuf frappeurs sur des prises en six manches de travail et il a alloué deux points.



Rays 1 Mariners 7



Ariel Miranda n'a accordé que quatre coups sûrs lors de son premier match complet en carrière, permettant aux Mariners de Seattle de défaire les Rays de Tampa Bay 7-1.



Miranda (6-2) a retiré neuf frappeurs sur des prises, un sommet en carrière, et n'a donné qu'un seul but sur balles. Lors de ses cinq derniers départs, il n'a concédé que sept points en 30 manches de travail.



Nelson Cruz a frappé un circuit de deux points et Mike Zunino a récolté deux points produits dans la septième victoire des Mariners en huit rencontres. Jarrod Dyson a également produit deux points.



Le droitier des Rays Erasmo Ramirez (3-1) a lancé durant quatre manches et deux tiers contre la première équipe pour laquelle il a joué au niveau professionnel. Il a alloué sept coups sûrs et quatre points.



Indians 8 Royals 0



Roberto Perez et Daniel Robertson ont permis aux Indians de Cleveland de prendre les devants rapidement aux dépens du lanceur Eric Skoglund, avant que la partie ne soit retardée en raison de la pluie, et les Indians ont blanchi les Royals de Kansas City 8-0.



Perez et Robertson ont chacun frappé un double de deux points face à Skoglund (1-1), en deuxième manche, avant que la pluie ne frappe la deuxième moitié de la manche. La partie a été retardée de près de deux heures en raison de l'orage.



Les Indians se sont empressés de marquer des points lors de leur retour sur le terrain.



Dan Otero (1-0) a remplacé le partant des Indians Trevor Bauer après la pause et il a alloué un coup sûr en deux manches et un tiers pour remporter son premier match depuis le 22 septembre. Il avait également hérité de la victoire en relève contre les Royals.



Jason Kipnis a cogné un circuit et a récolté deux points produits pour les Indians. Robertson a pour sa part inscrit trois points.



Twins 3 Angels 2



Une reprise vidéo a renversé une décision prise par l'arbitre quant au but volé par Ben Revere, menant au dernier retrait de la rencontre et à une victoire de 3-2 des Twins du Minnesota contre les Angels de Los Angeles.



Miguel Sano a donné l'avance aux Twins en sixième manche lorsqu'il a claqué un circuit de deux points.



Revere a frappé un simple aux dépens de Brandon Kintzler alors qu'il n'y avait qu'un seul retrait en neuvième. Cliff Pennington a par la suite été retiré sur une chandelle frappée à l'arrêt-court et quelques instants plus tard, Revere a tenté de voler le deuxième but quand Eric Young fils a raté son élan.



Revere a glissé tête première alors que le receveur Jason Castro s'est empressé de lancer la balle au joueur d'arrêt-court Ehire Adrianza. L'arbitre au deuxième but, Clint Fagan, a déclaré que le coureur était sauf. Revere a cependant dépassé le coussin et Adrianza lui a touché le pied gauche. Revere a finalement été retiré après que le gérant des Twins, Paul Molitor, eut demandé une reprise vidéo. Kintzler a récolté son 15e sauvetage de la saison en 17 occasions.



Les Twins ont remporté trois des quatre matchs contre les Angels en ouverture d'un voyage de 10 jours à l'étranger.



Nationals 11 Athletics 10



Ryan Zimmerman a brisé l'égalité en huitième manche grâce à un circuit de trois points et les Nationals de Washington ont difficilement vaincu les Athletics d'Oakland 11-10.



Matt Wieters et Michael Taylor ont frappé des circuits consécutifs contre Frankie Montas lors d'une neuvième manche de cinq points des Nationals. Les meneurs de la section Est de la Nationale ont porté leur fiche à 5-1 lors de leur voyage de neuf parties sur la côte ouest des États-Unis.



Les Nationals sont toutefois passés près d'échapper une avance de 11-4 en neuvième manche. Koda Glover a permis aux cinq premiers frappeurs de la manche de se rendre sur les sentiers. Il a cédé sa place à Shawn Kelley, qui a alloué un grand chelem à Matt Joyce après un retrait.



Kelley a finalement retiré les deux frappeurs suivants pour infliger aux Athletics une septième défaite à leurs neuf derniers matchs.