Derrière Erik Guay il y a son petit frère Stefan, son entraîneur

(98,5 Sports) - Le skieur Erik Guay vient de vivre les moments les plus glorieux de sa carrière alors qu'il a remporté la médaille du Super-G et l'argent de la descente des mondiaux de ski tenu à St-Mortiz en Suisse.

Son frère Stefan, lui aussi promis à une belle carrière, jusqu’à ce que des blessures aux deux genoux le forcent à arrêter la compétition travaille maintenant dans l’ombre de son champion de frère.

Il est maintenant entraîneur à temps plein avec l’équipe canadienne de ski alpin, ce qui n’avait jamais fait partie de ses projets de carrière.

Stefan Guay est admiratif devant tout le travail que son frère Erik a dû faire pour en arriver là où il est maintenant.

«Ça fait des années et des années qu’il travaille tellement fort, a-t-il raconté. La persévérance dont il a besoin pour se remettre après toutes ses opérations, les problèmes de dos, les problèmes de genou.»

Même si Erik Guay est soutenu par une solide équipe médicale et de physiothérapie, c’est lui qui a mis tous ces efforts pour continuer et atteindre les sommets.

«C’est le travail qu’il fait, il n’arrête jamais, a dit Stéphane Guay. Il n’a jamais oublié son but de performer le mieux qu’il peut chaque fois qu’il prend le départ. Il mérite bien ce qu’il reçoit maintenant.»

Stefan Guay ne s’en cache pas; être dans l’entourage de son frère lui permet de poursuivre un peu les rêves que lui-même n’a pas pu réaliser à cause des blessures.

«C’est vraiment un amour que j’ai pour le sport, ça m’a tellement manqué quand je suis parti pendant quelques années, a-t-il confié. C’est différent d’être entraîneur. Ça me manque tous les jours de ne pas prendre le départ. Je suis tellement passionné par le sport, j’adore les voir courser.»

Reconnu pour son agressivité en piste l’influence de Stefan se fait maintenant sentir dans la manière de skier d’Erik depuis quelque temps. C’est d’ailleurs cette attitude qui explique en partie ses récents succès.

«Moi j’étais peut-être un peu trop en ligne droite et je poussais un peu trop, explique Stefan.. Mais en Coupe du monde, il faut prendre des risques… ça se peut que je tombe, que je ne finisse pas. Mais si je ne prends pas ces risques-là, il y a une vingtaine de gars qui vont les prendre. C’est celui qui va pousser la limite qui va gagner à chaque course.»

Lorsqu’Erik a remporté le titre mondial du Super-G, Stefan Guay a eu la même réaction que son frère.

«J’avais les lunettes de soleil, on ne voit pas les yeux, j’étais bien content de les avoir, s’est-il souvenu. J’avais des émotions égales à lui, je le vivais moi-même, mais j’étais émotif pour lui parce je savais comment il travaillait fort pour avoir ces résultats-là.»

C’est en 2010 que Stefan Guay a été forcé de renoncer à la compétition et cela lui prit quelques années pour en faire son deuil.

«Je voulais tellement revenir, raconte-t-il. Je passais mes journées dans le gym et en physio pour essayer de me rétablir, mais ça ne marchait pas. C’est certain que ça me manque, mais je suis vraiment content où je suis dans ma vie, de pouvoir partager ces moments-là avec Erik et mon équipe, c’est bien le fun.»