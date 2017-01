DeRozan sera parmi les partants lors du match des étoiles

NEW YORK - DeMar DeRozan, des Raptors de Toronto, sera l'un des joueurs partants de l'Association de l'Est lors du match des étoiles de la NBA, le mois prochain.

DeRozan occupe le cinquième rang de la ligue avec une moyenne de 28,2 points par match.



Dans l'Ouest, Stephen Curry a prévalu dans un bris d'impasse pour rejoindre son coéquipier Kevin Durant des Warriors parmi les partants.



Les Cavaliers auront aussi deux représentants quand le sifflet se fera entendre, avec LeBron James et Kyrie Irving.



Curry et James Harden, des Rockets, ont obtenu leur place au détriment de Russell Westbrook, du Thunder. Anthony Davis des Pelicans et Kawhi Leonard vont compléter la formation partante de l'Ouest.



Au départ, l'Est va également miser sur Giannis Antetokounmpo, des Bucks, et sur Jimmy Butler, des Bulls. Ce dernier a été retenu au lieu d'Isaiah Thomas des Celtics, en bris d'égalité.



Le vote des partisans a compté pour 50 pour cent du scrutin. Le reste des bulletins est venu de joueurs et de journalistes, à parts égales.



La classique annuelle sera présentée le 19 février, à La Nouvelle-Orléans.