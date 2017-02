DeRozan brille à son retour au jeu

TORONTO - DeMar DeRozan a récolté 31 points à son retour au jeu et les Raptors de Toronto ont défait les Clippers de Los Angeles 118-109, lundi.

Le meilleur pointeur de l'équipe a raté sept matches à cause d'une blessure à la cheville droite.



«En passant du temps à l'écart, vous redevenez affamé d'une façon que vous pouvez négliger si vous jouez constamment, a dit DeRozan, cinquième de la NBA avec sa moyenne de 27,8 points par match. Ça vous donne la motivation de revenir. De reprendre ce que vous faisiez, mais à un niveau encore plus élevé.»



Les Raptors ont montré une fiche de 3-4 en son absence, glissant de quelques échelons au classement de l'Est.



DeRozan a aussi fourni cinq rebonds et un vol.



Selon l'entraîneur Dwane Casey, le retour de DeRozan ramène l'équilibre dans les systèmes de jeu.



«Les gars connaissent le rythme quand DeMar est dans la formation, a dit Casey. Ils savent comment se comporter en attaque ou en défense.»



Kyle Lowry a obtenu 24 points, incluant cinq tirs de trois points. Il a connu une soirée de 7 en 7 pour les lancers francs.



Jonas Valanciunas a inscrit 21 points et 12 rebonds pour Toronto, qui se dirige vers le Minnesota pour y affronter Andrew Wiggins et les T-Wolves, mercredi.



Blake Griffin a dominé avec 26 points pour les Clippers, qui ont perdu leurs trois derniers matches.