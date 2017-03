DeMarcus Ware prend sa retraite après 12 saisons dans la NFL

ENGLEWOOD, Colorado - DeMarcus Ware ne retournera pas avec les Cowboys de Dallas ni les Broncos de Denver, comme prévu. L'expérimenté secondeur a plutôt choisi de prendre sa retraite après 12 saisons dans la Ligue nationale de football.

Ware a annoncé sa décision sur son compte Twitter lundi.



Dans un texte accompagné de deux photos, l'une dans l'uniforme des Cowboys, l'autre dans celui des Broncos, Ware a écrit qu'il avait «accepté de plonger dans l'inconnu, après prières et une longue réflexion», et de mettre fin à sa carrière dans la NFL.



Ware a ajouté qu'il se sent mieux qu'à ses dernières saisons et que de belles opportunités pour prolonger sa carrière se sont présentées à lui.

Toutefois, il dit qu'une qualité de vie à long terme avait pesé plus lourd que la passion et l'étincelle qui l'ont déjà animé.



La décision de Ware étonne.



Il y a deux mois à peine, il avait rabroué ceux qui avaient suggéré qu'il pouvait avoir joué son dernier match dans la NFL après avoir raté la dernière rencontre du calendrier des Broncos pour se soumettre à une opération au bas du dos.



«On se reverra à Canton», ont réagi les Broncos sur leur compte Twitter, après l'annonce de Ware.