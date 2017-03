Course folle et bagarre à Las Vegas (vidéo)

L'accrochage entre Logano et Busch/Capture d'écran

LAS VEGAS - Martin Truex fils a dépassé Brad Keselowski alors qu'il ne restait que deux tours à faire et il a été le premier à franchir la ligne d'arrivée, dimanche, lors d'une épreuve folle de NASCAR disputée à Las Vegas qui a été ponctuée d'une bagarre dans les puits.

Truex a également évité un accrochage au dernier tour, qui a causé une mêlée dans les puits de laquelle Kyle Busch est sorti ensanglanté.



Joey Logano a poussé la voiture de Busch, la faisant tournoyer jusque dans les puits du Las Vegas Motor Speedway. Quelques instants plus tard, Busch et Logano se sont bousculés et des membres de leur équipe les ont séparés pendant que du sang coulait du front de Busch.

Keselowski semblait se distancer de ses adversaires lors d'une relance, mais il a éprouvé des problèmes mécaniques qui l'ont fait glisser de quelques rangs. Truex l'a doublé et il a tenu le coup pour devenir le premier pilote à gagner les trois étapes d'une épreuve sous le nouveau format de course de la NASCAR.



Kyle Larson a terminé en deuxième place, suivi de Chase Elliott, Logano et Keselowski.