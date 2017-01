Cook envie les conditions des boxeurs du Québec

(98,5 Sports) - Pour plusieurs, la séance d'entrainement publique de mercredi au gymnase Hardknox n'était que cela : une chance de voir la condition physique de Brandon Cook et de Steven Butler.

Mais pour le boxeur ontarien, il s’agissait d’un moment magique. Son expression révélait qu’il raffolait de voir autant de membres des médias présents pour un tel évènement.

Clairement, selon ses dires, le Québec n’a rien à envier aux autres provinces du Canada. Même que selon lui, Montréal s’avère la Mecque canadienne de la boxe.

« J’envie les boxeurs d’ici. C’est réellement ici que ça se passe. Les boxeurs s’entrainent à temps plein. Chez nous, nous n’avons pas les commanditaires ni les moyens pour faire rouler la boxe comme c’est le cas ici. »

Cook n’a d’ailleurs boxé qu’une seule fois en 2016, lui qui a vu un combat de championnat du monde lui glisser entre les mains l’automne dernier. Cette fois, il a l’intention de saisir sa chance contre Butler, qui est de 9 ans son cadet.

Installateur de portes et fenêtres

« Normalement, dans la vie, je pose des portes et fenêtres et je m’entraine à temps partiel. Mon patron a été assez gentil cette fois-ci pour me donner six semaines de congé, sans salaire, pour que je puisse me préparer pour ce combat. »

Selon Cook, c’est la première fois de sa carrière qu’il se donne autant de temps en camp d’entrainement. Normalement, ses séances durent environ trois semaines.

« Notre commission ontarienne est complètement nulle. On a énormément de difficulté à organiser des combats. Il faut que les deux adversaires soient pratiquement du même calibre. »

« Je dois dire que les adversaires que j’ai affrontés étaient pas mal plus coriaces que ceux de Butler. Je regardais ses derniers combats. Que voulez-vous que j’en tire, ses adversaires se retrouvent au tapis dès le premier round! »

Jean Pascal le « Gatekeeper »

Stéphan Larouche était aussi présent à l’entrainement public et semble penser que Jean Pascal pourrait remonter dans le ring au printemps.

« Ça se passe bien avec Jean. On rigole pas mal dans le gymnase. Je suis agréablement heureux de la façon dont on s’entend. Je pense que Jean aura la chance de boxer à nouveau bientôt. C’est ce qu’il désire. Et ce sera plus facile à régler pour lui étant donné que son agent Greg Leon sera celui qui décidera de tout maintenant. »

Pascal pourrait aller se battre à l’étranger prochainement, avant de pouvoir monter à nouveau dans le ring dans un combat plus lucratif.

« Jean, un peu comme Lucian Bute est devenu un bon « gatekeeper ». Les jeunes boxeurs qui veulent monter doivent passer par eux pour faire leur nom et ils vendront chèrement leur peau. Et ça ne veut pas dire que d’autres combats d’envergure ne leur seront pas aussi offerts entretemps. »

Heredia n’a pas convaincu

La grande majorité de ceux qui étaient présents à l’entrainement public, pour la plupart, des gens qui gravitent dans le monde de la boxe, n’ont pas mordu à l’hameçon tendu par Angel Heredia en point de presse lundi.

Si Groupe Yvon Michel espérait dissiper les doutes sur le test positif de Lucian Bute, ça n’a pas réussi. Rares sont ceux qui ont avalé l’histoire des suppléments contaminés dans un laboratoire bidon.

Le soupçon demeure donc entier. Pis encore, plusieurs se demandent maintenant si Bute est dopé depuis le début de son association avec Heredia, c’est-à-dire depuis le combat contre Andrea Di Luisa.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports