Contreras frappe un grand chelem dans une victoire de 12-8 des Cubs

CINCINNATI - Wilson Contreras a cogné son premier grand chelem en carrière, samedi, aidant ainsi les Cubs de Chicago à l'emporter 12-8 face aux Reds de Cincinnati.

Il a réussi le coup d'éclat en deuxième, procurant alors les devants 7-4 aux Cubs.



Anthony Rizzo et Jason Heyward ont fourni des claques de trois points pour les Cubs, qui ont remporté leurs quatre derniers matches.



Jake Arrieta (3-0) a permis cinq points et huit coups sûrs en six manches. Il a retiré huit frappeurs au bâton et n'a pas donné de but sur balles.



Joey Votto et Eugenio Suarez ont frappé des circuits pour les Reds, qui ont perdu leurs quatre dernières rencontres.



Cody Reed (1-1) a donné sept points, quatre coups sûrs et cinq buts sur balles en deux manches.