Claude Giroux brutalisé par un coéquipier (vidéo)

(98,5 Sports) - L'attaquant canadien Claude Giroux et le défenseur tchèque Radko Gudas - deux joueurs des Flyers de Philadelphie - n'ont pas l'air de s'apprécier particulièrement au Championnat mondial de hockey qui se déroule en Allemagne et en France.

Gudas, qui traîne une réputation de joueur salaud, a donné une solide droite à son coéquipier vendredi en première période du match entre les deux pays.

Radko Gudas just punched his #Flyers teammate Claude Giroux. That was odd. #IIHFWorlds pic.twitter.com/NOm0jcdRTI