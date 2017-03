Cinquième victoire d'affilée du Canadien

On en parle en ondes : Canadiens vs Rangers montage des 3 périodes. (3:19) Canadiens vs Rangers montage des 3 périodes. Publié le samedi 04 mars 2017 dans Le hockey des Canadiens Avec Martin McGuire

(98,5 Sports) - Étanche en défensive et opportuniste en attaque, le Canadien de Montréal l'a emporté 4-1, samedi, face aux Rangers de New York, remportant ainsi une 5e victoire d'affilée, une première depuis quatre mois.

Shea Weber (15e), Artturi Lehkonen (12e), avec son premier but en 18 matchs, Andrew Shaw (10e) et Jordie Benn (3e) ont inscrit les buts du Tricolore (37-21-8) qui ont désormais 82 points au sommet du classement de la section Atlantique, soit autant que pour l’ensemble de la saison 2015-2016.

Le Tricolore a encore 16 matchs à disputer pour boucler son calendrier 2016-2017.

Steve Ott a obtenu une mention d’aide à son premier match depuis son acquisition du Canadien. Andreas Martinsen, qui a joué en raison de l’absence d’Alexander Radulov, blessé, a obtenu une belle occasion de marquer et il a distribué de bons coups d’épaule.

La réplique des Rangers (41-22-2, 84 points) est venue de Chris Kreider, avec son 24e de la saison.

Hormis ce but, Carey Price a excellé devant le filet des siens, contrairement à Henrik Lundqvist qui a paru chancelant en quelques occasions. Price a fait 26 arrêts. Lundqvist a accordé quatre buts sur 35 lancers.

Le Canadien poursuivra son voyage de quatre rencontres en rendant visite aux Canucks de Vancouver, mardi.

Départ canon

Le Canadien et les Rangers pourraient s'affronter dès le premier tour des séries éliminatoires et on a eu un avant-goût de ce qui pourrait être une série excitante. La rencontre a été disputée à un rythme élevé dès les premiers instants, alors que le Canadien a rapidement pris d'assaut le filet de Lundqvist.



Les visiteurs ont finalement ouvert la marque après 12:51 de jeu, quand la remise de Weber vers le devant du filet a dévié sur le défenseur Adam Clendening avant de surprendre Lundqvist.



Les Rangers ont augmenté la pression en deuxième période et le Canadien a parfois été coincé dans sa zone pendant de longs moments. Price a toutefois été intraitable et ses coéquipiers l'ont remercié en ajoutant deux buts au compteur.



Lehkonen a creusé l'écart à 2-0 à 8:48, complétant un beau jeu de passes amorcé par Max Pacioretty et Phillip Danault.



Shaw a ensuite profité d'un moment d'égarement de Lundqvist pour ajouter un troisième but avec 1:23 à faire à l'engagement. Lundqvist a perdu de vue la rondelle après avoir arrêté le tir initial de l'attaquant du Tricolore, qui a pu tirer dans une cage béante après avoir contourné le filet.



Lundqvist s'est racheté tôt en troisième période en stoppant Pacioretty en échappée avec la mitaine, puis avec la jambière droite sur le retour. Et à son tour, il a été récompensé par ses coéquipiers alors que Kreider a réduit l'écart à 3-1, environ 15 secondes plus tard à 1:44. Kreider a profité de son retour pour toucher la cible.



Cependant, Benn a restauré le coussin de trois buts du Tricolore un peu plus de cinq minutes plus tard, quand son tir de la pointe s'est frayé un chemin à travers la circulation et jusque dans le fond du filet.

(Avec La Presse canadienne)