Choinière, Jackson-Hamel et Piette sélectionnés par l'équipe nationale

MONTRÉAL - L'attaquant Anthony Jackson-Hamel, les milieux de terrain Samuel Piette et David Choinière de l'Impact de Montréal de même que le gardien James Pantemis ont été sélectionnés par l'équipe nationale canadienne.

Ils prendront part à un camp d’entraînement qui se conclura par un match amical face à la Jamaïque, le samedi 2 septembre prochain au BMO Field, à Toronto.

Les quatre joueurs se joindront au groupe le 28 août, après le match de saison régulière de l’Impact contre le Toronto FC.

Jackson-Hamel, 24 ans, a deux buts et une passe décisive en sept matchs avec l’équipe nationale canadienne, sa première apparition étant survenue lors d’un match amical contre la Mauritanie, le 6 octobre 2016. Il a disputé trois matchs lors de la Gold Cup 2017 de la CONCACAF.

Piette, 22 ans, a jusqu’à présent récolté deux passes décisives en 35 matchs avec l’équipe nationale canadienne, dont 21 départs. Il a fait ses débuts avec les Rouges le 3 juin 2012 contre les États-Unis, à l’âge de 17 ans. Il a notamment pris part à la dernière Gold Cup de la CONCACAF, aux États-Unis, commençant les quatre matchs de l’équipe canadienne lors du tournoi. Il a aussi participé aux éditions 2013 et 2015 de la Gold Cup et a disputé des matchs de qualification pour la Coupe du monde 2018 de la FIFA. Il a porté les couleurs du Canada avec les sélections U17, U20 et U23 et a disputé la Coupe du monde U17 de la FIFA au Mexique, en 2011.

Choinière, 20 ans, reçoit sa première invitation avec l’équipe senior. Il a auparavant fait partie des sélections canadiennes U15, U16, U18 et U20 après avoir fait ses débuts en 2012 à 15 ans.

Pantemis, âgé de 20 ans et qui s’entraîne avec la première équipe de l’Impact, avait obtenu sa première invitation avec l’équipe senior lors du camp pour la Gold Cup 2017 de la CONCACAF en mai dernier.

CANADA

1- GK- Simon Thomas | NOR / FK Bodø/Glimt

2- FB- Nik Ledgerwood | CAN / FC Edmonton

3- CB- Manjrekar James | HUN / Vasas Budapest

4- FB- Michael Petrasso | ENG / Queens Park Rangers

5- CB- Dejan Jakovi? | USA / New York Cosmos

6- M- Samuel Piette | CAN / Impact Montréal FC

7- FB- Samuel Adekugbe | SWE / IFK Göteborg (on loan from Vancouver Whitecaps FC)

8- M- Will Johnson | USA / Orlando City SC

9- F- Tosaint Ricketts | CAN / Toronto FC

10- M- David Junior Hoilett | WAL / Cardiff City FC

11- F- Cyle Larin | USA / Orlando City SC

12- M- Alphonso Davies | CAN / Vancouver Whitecaps FC

13- M- Atiba Hutchinson | TUR / Be?ikta? JK

14- M- Mark-Anthony Kaye | USA / Louisville City FC

15- CB- Amer Didic | USA / Sporting Kansas City

16- F- Anthony Jackson-Hamel | CAN / Impact Montréal FC

17- FB- Marcel de Jong | CAN / Vancouver Whitecaps FC

18- GK- Jayson Leutwiler | ENG / Blackburn Rovers

20- M- Raheem Edwards | CAN / Toronto FC

21- M- Jonathan Osorio | CAN / Toronto FC

22- GK- James Pantemis | CAN / Impact Montréal FC

23- M- Tesho Akindele | USA / FC Dallas

24- M- David Choinière | CAN / Impact Montréal FC

25- M- Jay Chapman | CAN / Toronto FC