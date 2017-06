Chisenhall produit 5 points

CLEVELAND - Lonnie Chisenhall a cogné un circuit de trois points comme frappeur suppléant, jeudi, aidant les Indians de Cleveland à l'emporter 12-5 face aux Dodgers de Los Angeles.

Chisenhall a soulevé la balle jusqu'aux spectateurs en cinquième, permettant à Josh Tomlin de mieux respirer (les Indians prenaient l'avance 8-4). Le droitier a connu des ennuis après que les siens aient pris les devants 5-0 lors des deux premières manches.



Chisenhall a également fourni un simple de deux points en sixième.



Tomlin (4-8) a donné quatre points et sept coups sûrs en cinq manches, disposant de sept frappeurs sur des prises.



Edwin Encarnacion et Erik Gonzalez ont ajouté des longues balles pour les Indians. Encarnacion a fait cinq présences sur les buts et a marqué quatre fois.



La recrue Cody Bellinger a claqué un 18e circuit pour les Dodgers, qui avaient gagné leurs six derniers matches.



Rich Hill (3-3) a permis sept points et huit coups sûrs en quatre manches.



Mariners 2 Twins 6



Chris Gimenez a connu un premier match de deux circuits dans les majeures, propulsant les Twins du Minnesota vers un gain de 6-2 face aux Mariners de Seattle.



Le receveur réserviste a signé un coup de canon de trois points dès la première manche, après un circuit de deux points d'Eduardo Escobar.



Deux manches plus tard, Gimenez a porté le score à 6-1 avec un circuit en solo.



Jose Berrios (6-1) a récolté un troisième gain de suite avec une sortie de huit manches, accordant deux points et cinq coups sûrs. Il a retiré six frappeurs au bâton et a permis un but sur balles.



Kyle Seager a frappé un simple et un double pour les Mariners. Ariel Miranda (6-3) a donné six points et 10 coups sûrs en quatre manches.



Orioles 2 White Sox 5



Le premier frappeur Melky Cabrera a frappé deux coups sûrs et a produit deux points, contribuant de belle façon à un gain des White de Sox de Chicago, 5-2 aux dépens des Orioles de Baltimore.



Le voltigeur de gauche a brisé l'impasse de 1-1 avec un simple de deux points en sixième, où le club local a marqué quatre fois.



Jose Abreu a soutiré un but sur balles avec les buts remplis, puis Leury Garcia a frappé un ballon sacrifice.



Matt Davidson a claqué un circuit en solo, tandis que le receveur Kevan Smith a obtenu trois simples.



Le gain est allé au releveur Anthony Swarzak (3-1).



Welington Castillo a fourni une longue balle en solo pour les Orioles. Chris Tillman (1-5) a été victime de cinq points et 11 coups sûrs en cinq manches et un tiers.



Rays 3 Tigers 5



Un circuit de deux points de Miguel Cabrera après un retrait en neuvième manche a permis aux Tigers de Detroit d'avoir le dessus 5-3 face aux Rays de Tampa Bay.



La marque était égale 3-3 en neuvième lorsqu'Alex Avila a frappé un simple aux dépens de Tommy Hunter (0-2) avec un retrait au compteur. Andrew Romine, qui l'a remplacé sur les sentiers, a été en mesure de croiser le marbre lorsque Cabrera a cogné son septième circuit mettant fin à une rencontre en carrière.



Justin Wilson (3-2) s'est mérité la victoire après avoir muselé l'adversaire en relève en début de neuvième.



Le partant des Tigers Justin Verlander a lancé durant sept manches, allouant deux points en six coups sûrs et cinq buts sur balles. Il a accordé cinq buts sur balles à trois reprises cette saison, après n'avoir jamais connu ce genre de performance la saison dernière. Il a retiré six frappeurs sur des prises.



Alex Cobb a concédé trois points, huit coups sûrs et deux buts sur balles, en plus de retirer trois adversaires sur des prises en six manches et deux tiers de travail.