Championnat du monde: la Russie remporte la médaille de bronze

COLOGNE, Allemagne - La Russie a remporté la médaille de bronze au Championnat du monde de hockey grâce à une victoire de 5-3 contre la Finlande dimanche après-midi.

Menés par Nikita Gusev, qui a terminé la rencontre avec deux buts et une mention d'aide, les Russes ont marqué trois buts consécutifs en moins de sept minutes en première moitié de deuxième période pour se forger une avance de 4-0 contre le gardien Joonas Korpisalo. Celui-ci a alors été remplacé par Harri Sateri.



Gusev avait ouvert la marque à 6:58 du premier vingt, et son deuxième but du match, à 7:01 de la période médiane, donnait à la Russie un avantage de 3-0.



Il a ajouté une mention d'aide sur le but d'assurance de Nikita Kucherov à 8:03 de la troisième période.



Vladimir Tkachyov, en désavantage numérique, et Bogdan Kisilevich ont réussi les autres buts de la Russie, qui a terminé le match avec 30 tirs, un de plus que la Finlande. Valeri Nichushkin a récolté trois mentions d'aide.



Les Finlandais sont sortis de leur torpeur en fin de deuxième période quand Mikko Rantanen a déjoué Andrei Vasilevski avec 27 secondes à jouer à l'engagement.



Ils ont frappé tôt au troisième vingt avec deux buts en un peu plus de quatre minutes, ceux de Mikko Lehtonen et de Veli-Matti Savinainen, mais n'ont pas réussi à combler le recul.



Rantanen a ajouté une mention d'aide tandis que le jeune Sebastian Aho a participé à deux buts.



En soirée, le Canada sera à la recherche d'un troisième titre d'affilée alors qu'il affrontera la Suède.