«Cette équipe, en septembre, doit ressembler à quelque chose d'autre» - Ron Fournier

(98,5 Sports) - Comme bien des gens, l'animateur et commentateur Ron Fournier a une foule d'interrogations en tête à la suite de l'élimination hâtive du Canadien de Montréal.

Mais au-delà des réponses qu’il recherche, il y a un aspect très clair dans son esprit relativement à la prochaine saison du Tricolore.

« Cette équipe-là, en septembre, doit ressembler à quelque chose d’autre, a-t-il déclaré à Jérémie Rainville, dimanche. Il faut que ça soit l’équipe de Claude Julien. Ça ne l’était pas.

« Il faut avoir confiance de gagner en fin de saison. Cette année, on se disait qu’on allait peut-être gagner contre les Rangers… Ohh… Peut-être un deuxième tour… On savait qu’on ne gagnerait pas la coupe Stanley.

« Là, C’est une douche froide. On ne fait même pas la deuxième ronde. Ça va être un été long, pénible et ardu. Pas le fun pantoute ».

Pas la faute à Price

Ron Fournier ne veut pas blâmer Carey Price, mais il admet qu’Henrik Lundqvist a fait le boulot.

« Son équipe (le Canadien) lui a donné 11 buts en six matchs. Ce qui a changé la patente, c’est le gardien de l’autre bord : Lundqvist. Il n’a peut-être pas été testé comme il aurait dû l’être, mais il a été bon. Il a fait la job.

« On pensait qu’il allait s’écrouler pour au moins un match. Il était croche, un peu… Mais Benoit Allaire, l’entraîneur des gardiens, me disait qu’il était correct. »

Au plan individuel, Ron Fournier a ciblé des joueurs dont l’avenir est incertain avec l’équipe.

« On va réévaluer des joueurs. D’abord (Nathan) Beaulieu. Un gars qui est laissé de côté pour un match si important. Crucial… Beaulieu, grande déception!

« Galchenyuk. On lui donne un nouveau contrat ou on l’échange? Qu’est-ce qu’on fait avec? On va chercher un joueur équivalent quelque part? Peut-être qu’il y a une équipe qui voudrait de Galchenyuk. Peut-être…

« Markov. Pour moi, Markov, c’est terminé! Je le remercie grandement. Je lui donne une montre, une bague, je lui fais un party. Je lui dis «merci» et je passe à autre chose. La cadence, trop rapide pour lui en séries.

« Price. Que va-t-on faire avec lui le 1er juillet? Je n’ai pas la certitude, mais j’ai confiance que Marc Bergevin va signer Price à long terme. »

