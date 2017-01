Ce sera Patriots-Falcons au Super Bowl

FOXBOROUGH, Mass. - Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont facilement défait les Steelers de Pittsburgh 36-17 en finale de l'Association Américaine, dimanche, en qualifiant ainsi une neuvième fois pour le Super Bowl LI.

Tom Brady participera à un septième Super Bowl et il tentera de remporter les grands honneurs pour une cinquième fois. Les Patriots croiseront maintenant le fer avec les Falcons d'Atlanta, le 5 février, au NRG Stadium de Houston.



Le quart des Patriots a amassé 384 verges par la voie des airs, un record d'équipe en séries éliminatoires, et il a lancé trois passes de touché. Brady a complété 32 de ses 42 tentatives de passes, découpant en morceaux la défensive des Steelers. Il a rejoint plusieurs receveurs, qui s'étaient d'ailleurs facilement libérés.



Brady montre une fiche de 5-0 à domicile contre les Steelers.



Les Patriots ne seront pas en terrain inconnu, car en 2004, ils avaient remporté le Super Bowl à Houston en battant les Panthers de la Caroline. Il s'agissait du deuxième championnat de leur histoire.



Brady revendique un dossier de 4-0 en carrière contre les Falcons. Il a complété 67 pour cent de ses passes et il a amassé 1193 verges et neuf touchés. Il n'a été victime que d'une seule interception.