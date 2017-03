Carey Price est blessé: absent ce soir?

(98,5 Sports) - Claude Julien n'a pas voulu confirmer si Carey Price allait être en mesure d'affronter les Hurricanes de la Caroline, ce soir, au Centre Bell.

L'entraîneur du Canadien a expliqué que son gardien no 1 «n'était pas à 100% aujourd'hui» à l'entraînement de l'équipe.

«C'est très mineur, mais on doit s'assurer qu'il est à 100%», a précisé Julien, qui a conservé un dossier impressionnant de 10-4-1 depuis son retour derrière le banc du Tricolore.

Al Montoya, qui a été très solide face aux Red Wings, pourrait ainsi obtenir un deuxième départ d'affilée pour la première fois depuis la mi-octobre.

Red Wings, Hurricanes, même défi

Même si les Hurricanes ne participeront sûrement pas aux séries, le match ne s'annonce pas nécessairement facile.



La troupe de l'entraîneur-chef Bill Peters est en feu récemment, avec un dossier de 6-1-3 à ses 10 dernières sorties et n'a pas perdu en temps réglementaire à ses huit dernières rencontres (5-0-3), soit depuis le 7 mars, au Colorado.

L'attaquant Jeff Skinner devra faire l'objet d'une surveillance toute particulière lui qui a inscrit cinq buts à ses trois derniers matchs et huit buts à ses huit dernières parties.



Il s'agira du troisième et dernier affrontement entre les deux formations. Le 18 novembre, le Canadien a subi un revers de 3-2 à Raleigh, avant de l'emporter 2-1, six jours plus tard à domicile.

Avec La Presse Canadienne