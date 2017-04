Cardinals, Padres et Braves victorieux

DENVER - Stephen Piscotty a produit cinq points pour aider les Cards de St. Louis à l'emporter 6-1 face aux Nationals de Washington, mercredi.

Quatrième frappeur des siens, le voltigeur de droite est passé à un triple du carrousel. Il a fourni un circuit de trois points, un double productif et un simple opportun.



Mike Leake (1-1) n'a donné que quatre coups sûrs en sept manches. Il a retiré sept frappeurs au bâton et n'a pas donné de but sur balles.



Leake a permis deux de ces coups sûrs en première manche. Il a toutefois aidé sa cause en prenant Anthony Rendon à contre-pied, au premier but. Après cela, il a retiré 19 frappeurs de suite.



Max Scherzer (1-1) a concédé trois points et quatre coups sûrs en six manches, disposant de 10 frappeurs au bâton. Il a commis trois mauvais lancers, lui à qui ce n'est arrivé que deux fois l'an dernier.



Padres 6 Rockies 0



Ryan Schimpf a cogné un circuit de deux points en première et les Padres de San Diego ont filé vers un gain de 6-0 face aux Rockies du Colorado.



Zach Lee (1-0) n'a permis qu'un simple et un double en cinq manches et un tiers. Il en était à son deuxième départ en carrière.



Quatre complices ont limité les Rockies à un coup sûr pendant le reste du match. Ces derniers n'avaient pas été blanchis au Coors Field depuis juillet 2015.



La première manche a été pénible pour le natif de Denver Kyle Freeland (1-1), victime d'un double d'un point de Wil Myers, d'un simple opportun de Yangervis Solarte et du circuit de Schimpf.



Braves 5 Marlins 4



Tyler Flowers a dénoué l'impasse avec un simple d'un point en neuvième et les Braves d'Atlanta ont mis fin à une série de cinq défaites, infligeant un revers de 5-4 aux Marlins de Miami.



Ender Inciarte a frappé deux des trois circuits des Braves, l'autre étant l'affaire de Freddie Freeman.



Le gain est allé au releveur Arodys Vizcaino (1-0) et le sauvetage à Jim Johnson, son premier.



Giancarlo Stanton a claqué deux longues balles pour les Marlins. La défaite est allée au dossier d'AJ Ramos (0-1).



Mets 5 Phillies 4



Michael Conforto a cogné un circuit en solo dans un gain de 5-4 des Mets de New York face aux Phillies de Philadelphie.



Yoenis Cespedes et Asdrubal Cabrera ont produit deux points chacun.



Zack Wheeler (1-1) a permis trois points et quatre coups sûrs en cinq manches et deux tiers. Le droitier signait sa première victoire depuis 2014, ayant raté les deux dernières saisons après une opération Tommy John.



Maikel Franco a corsé les choses avec un grand chelem en sixième, mais le score n'a pas bougé par la suite.



Addison Reed a mis la touche finale avec un troisième sauvetage.



Vince Velasquez (0-2) a permis cinq points, cinq coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches.



Dodgers 2 Cubs 0



Brandon McCarthy n'a donné que quatre coups sûrs en six manches, Andrew Toles a cogné un circuit en tant que premier frappeur et les Dodgers de Los Angeles ont blanchi les Cubs 2-0.



Les Cubs ont mis la touche finale sur les célébrations de leur conquête d'une première Série mondiale en 108 ans en recevant leur bague de championnat. Ce fut cependant les seuls moments de réjouissances au Wrigley Field.



Dès le troisième lancer du match, Toles a envoyé une offrande de John Lackey (1-1) loin dans la droite. Le pointage est resté inchangé jusqu'en neuvième manche, quand Toles a été au coeur d'une erreur défensive qui a mené au deuxième point des Dodgers.



Lackey n'a alloué qu'un point et quatre coups sûrs en six manches de travail. Il a également retiré 10 frappeurs sur des prises.



Kenley Jensen est venu fermer les livres en neuvième manche et il a enregistré un deuxième sauvetage cette saison.