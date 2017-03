Canadiens : les nouveaux joueurs apportent une autre dynamique

On en parle en ondes : Les nouvelles acquisitions du Canadien apportent de l'énergie (13:47) Publié le dimanche 05 mars 2017 dans Les amateurs de sports Avec Jérémie Rainville et Benoît Brunet

(98,5 Sports) - Les Canadiens de Montréal ont disputé un très bon match, samedi soir, face aux Rangers de New York. Par la même occasion, ils ont remporté une cinquième victoire d'affilée. Selon notre chroniqueur Benoît Brunet, les nouveaux venus dans l'équipe ont une bonne part de responsabilité dans ce gain convaincant de 4-1.

Il y a avait une différence marquante dans l’alignement des Canadiens, samedi, au Madison Square Garden.

Le défenseur Jordie Benn (il a marqué son 3e but de la saison) ainsi que les attaquants Steve Ott (il a obtenu une mention d’aide) et Andreas Martinsen (il a distribué de bons coups d’épaule) ont tous livré une bonne performance, dans l’ensemble. Quant à un autre nouveau venu, Dwight King, il a disputé une bonne partie même son jeu a été plus modeste.

En fait, les hommes de Claude Julien sont sortis en lion. Selon plusieurs joueurs du Tricolore, la première présence de deux nouveaux dans la formation, soit Steve Ott et Andreas Martinsen, cumulée à celle du défenseur Jordie Benn, qui en était à son troisième match avec l'équipe, a compté pour beaucoup.

Le quatrième trio, surtout, a donné le ton au match à sa façon. Martinsen, Ott et Torrey Mitchell ont donné confiance à leurs coéquipiers en se dressant face aux meilleurs joueurs adverses.

«Steve Ott a bien fait, a affirmé sur nos ondes l'ancien joueur des Canadiens, Benoît Brunet. Ott apporte de la robustesse. Évidemment, c’est un agitateur. Mais je suis convaincu que Claude Julien, grâce à son expérience, va être en mesure de la contrôler malgré le fait qu’il a été passablement indiscipliné durant sa carrière.»

«Dans des matchs plus difficiles pour Montréal, je suis certain qu’il va brasser la salade, a poursuivi Brunet. C’est un gros bonhomme qui frappe fort. Comme dans le cas de King, Ott était nécessaire chez les Canadiens. En plus, ils n’ont pas coûté cher.»

De l’avis de Benoît Brunet, Steve Ott sait comment provoquer l’étincelle nécessaire pour réveiller ses coéquipiers au moment opportun. «J’ai juste hâte de voir s’ils vont pourvoir garder le rythme. Est-ce qu'ils seront aussi intenses dans deux ou trois semaines?»

Et que dire de Martinsen, déjà qualifié de «bête» par certains de ses coéquipiers du Tricolore? Sans aucun doute, celui-ci apporte également de la vigueur et de la force physique à une équipe qui en avait bien besoin.

«Tous les trios ne peuvent pas seulement compter sur du jeu de finesse, a souigné Brunet. Si la quatrième unité peut changer le rythme, c’est parfait. Ces joueurs apportent définitivement une nouvelle dynamique à l’équipe.»

Ainsi, Claude Julien pourrait avoir plus de latitude avec ses joueurs de soutien. Il pourra éventuellement les alterner afin d’obtenir le meilleur d’eux-mêmes à chaque rencontre. «Si tu as trois joueurs qui peuvent évoluer sur le quatrième trio, ça va créer une saine compétition à l’interne, a mentionné Benoît Brunet. Ils vont vouloir se défoncer à chaque match. Il n’y a pas un gars qui aime rester dans les estrades durant un match de son équipe.»

Grâce à cette victoire contre les Rangers, le Tricolore (37-21-8) a désormais 82 points au classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH). Il se situe au sommet du classement de la section Atlantique.

Les faits saillants du match