Canadiens 3 Sénateurs 1 (troisième période)

(98,5 Sports) - Le Canadien de Montréal a fait bonne figure le week-end dernier en remportant les deux matchs contre les Sénateurs d'Ottawa. Dans ce troisième chapitre, les hommes de Guy Boucher voudront évidemment prendre leur revanche, ce soir au Centre Bell.

Première période

En début de première période, les Sénateurs sont combatifs. Mike Huffman a eu une bonne chance de marquer, mais le tir est bloqué par Alexei Emelin.

(6:41) Andrew Shaw a laissé tomber les gants face à Alexandre Burrows qui venait de donner un coup de bâton à Alex Galchenyuk. Les deux joueurs écopent de 5 minutes au cachot.

(8:51) Pénalité pour Erik Karlsson pour avoir retenu Alexander Radulov.

(9:28) Boulet de Shea Weber (Markov, Galchenyuk) qui profite de l'avantage numérique et donne l'avance au Tricolore. Il s'agit de son 17e de la saison. Canadiens 1 -Sénateurs 0

Weber's 12th PP goal of the year gives the Habs a 1-0 lead. pic.twitter.com/AKk8mVHIHc — Marc Dumont (@MarcPDumont) March 25, 2017

Tirs au but

CH 6

OTT 11

Deuxième période

(1:13) Le Canadien double la mise d'entrée de jeu en deuxième période quand AndreI Markov touche la cible après 73 secondes de jeu. Le 5e but de la saison de Markov à la suite d'un tir frappé. Des mentions d'aide à Max Pacioretty et Artturi Lehkonen. Canadiens 2 -Sénateurs 0

(2:43) Quelques secondes après le but de son coéquipier, Nathan Bealieu écope d'une pénalité.

(4:40) Pénalité à Chris Wideman pour avoir retenu Paul Byron. Avantage CH.

(5:55) Markov creuse à nouveau l'écart en marquant son deuxième but de la soirée. Il s'agit de son 6e de la saison. Canadiens 3 -Sénateurs 0

(8:35) Michael McCarron et Mark Borowiecki sont chassés pour rudesse.

(12:11) Jean-Gabriel Pageau a marqué le premier but des Sénateurs assisté de Mike Hoffman. Canadiens 3 -Sénateurs 1

(18:23) Le CH profite d'un troisième avantage numérique. Alexandre Burrows est chassé pour avoir retenu Jordie Benn.

Tirs au but

CH 12

OTT 10

Troisième période

(00:51) Dès le début de la période, Tomas Plekanec est puni pour avoir fait trébucher Erik Karlsson.

(8:59) Michael McCarron est chassé à son tour, pour bâton élevé. Désavantage numérique pour le Tricolore.

(9:14) Alexandre Burrows touche le poteau et rate une chance en or de marquer dans un but ouvert. Price, couché sur la glace, réalise par la suite un arrêt du bout de la mitaine.

(13:32) Quatrième avantage numérique pour le Canadien après une solide mise en échec à l'endroit de Brendan Gallagher.

Avant-match

Le Canadien et les Sénateurs s’affronteront une troisième fois en sept jours. Montréal a difficilement gagné le premier duel 4-3 en tirs de barrage samedi, avant de signer une victoire concluante de 4-1 le lendemain.

Les deux formations luttent toujours pour l’obtention du premier rang de la division Atlantique. Le Tricolore (41-24-9) a 91 points tandis que les Sénateurs (41-24-8) ont un petit de point de moins, mais un match en main.

En fait, le scénario est identique à celui de samedi passé, quand les deux équipes se sont affrontées à Ottawa. Par rapport aux joueurs de Guy Boucher, ceux de Claude Julien se retrouvent exactement dans la même position qu'avant le programme double la fin de semaine dernière.

Depuis ces matchs face à Ottawa, le Canadien a livré deux mauvaises performances à domicile, qui n'ont donné qu'un point obtenu en prolongation. Il a perdu 4-1 face aux Hurricanes de la Caroline, jeudi, puis 2-1 (en prolongation) face aux Red Wings, mardi.

Les Sénateurs ont quant à eux gagné leurs deux derniers matchs contre les Bruins de Boston (3-2) et les Penguins de Pittsburgh (2-1 en fusillade).

Beaulieu et King de retour

Nathan Beaulieu sera à son poste à la défense ce soir. Lors de la séance d’entraînement, vendredi, il a été réinséré dans les paires régulières de défenseurs. Quant à Dwight King, il a évolué avec Michael McCarron et Torrey Mitchell. Lui aussi sera de la formation partante samedi soir. Le vétéran attaquant avait été laissé de côté durant le match précédent contre les Hurricanes de la Caroline.

Le défenseur Brandon Davidson et l'attaquant Andreas Martinsen sont laissés de côté.

Carey Price sera devant le filet. C'est Craig Anderson qui lui fera face à l'autre bout de la patinoire.

Notons que les attaquants Alexander Radulov et Max Pacioretty, en panne sèche depuis cinq rencontres, auront des choses à prouver ce soir.

Claesson et Stone

Du côté des Sénateurs, ils seront privés des services du défenseur Marc Methot, blessé à une main.

Selon notre journaliste Martin McGuire, l’absence de Methot, qui joue aux côtés d’Erik Karlsson, devrait avoir un impact important sur l’alignement des Sénateurs. C'est le défenseur de 24 ans Fredrik Claesson qui prendre la place de Methot.

Mauvaise nouvelle pour le Tricolore, l’attaquant des Sénateurs Mark Stone effectue un retour au jeu.

Le joueur de 24 ans s’est blessé au bas du corps le 9 mars, face aux Coyotes de l’Arizona. Depuis le début de la saison, il a amassé 50 points en 63 rencontres.

«Effectivement, les Canadiens ont récemment eu du succès contre nous, a déclaré Stone à la suite de l'entraînement matinal, samedi. Mais en saison régulière, chaque équipe a deux victoires. Nous avons tiré des leçons du week-end passé et nous sommes prêts à les affronter.»

C'est le dernier affrontement de la campagne régulière entre les deux formations canadiennes.