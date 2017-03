Canadien 0 Oilers 1 (deuxième période)

À lire aussi: Le Canadien face aux Oilers avec Price, Radulov et Byron

(98,5 Sports) - Après une cinglante défaite de 5-0 à Calgary, le Canadien de de Montréal boucle son périple de quatre matchs, ce soir, avec un duel face aux Oilers d'Edmonton.

Le Canadien (38-22-8, 84 points) aura l’aide de Carey Price, remis du virus qu’il l’a contraint à rater un match, de Paul Byron, remis du même virus qui l’a contraint à rater un entraînement, et d’Alexander Radulov, qui revient au jeu après une absence de trois matchs en raison d’une blessure à la cheville.

Les joueurs de Claude Julien retrouvent leur ancien coéquipier David Desharnais, qui a été cédé aux Oilers (35-23-9, 79 points) avant la date butoir des échanges, ainsi que Conor McDavid, le meilleur marqueur de la LNH (23 buts et 52 mentions d’aide pour 75 points).

Le film de la rencontre

Si les joueurs filent à vive allure sur la patinoire en début de rencontre, il y a peu de choses à signaler jusqu'au violent combat entre Michael McCarron et Darnell Nurse après cinq minutes de jeu. Coupé au front, McCarron retraite au vestiaire.

Zach Kassian écope d'une pénalité pour obstruction à l'endroit de Carey Price. Le Tricolore n'est pas menaçant durant l'avantage numérique et Andrew Shaw fait tomber Andrej Sekera alors que la pénalité est presque terminée. À leur tour, les Oilers n'arrivent pas à profiter de l'avantage d'un homme.

Une belle pièce avec Kassian et Benoit Pouliot mène à la plus sérieuse chance de marquer des Oilers. Avec six minutes à faire à la période, le travail acharné de Brendan Gallagher passe à un cheveu de porter fruit, mais c'est peut-être Andrei Markov qui obtient la meilleure chance de la période pour le Canadien.

Avec 1:25 à faire, Leon Draisaitl écope d'une pénalité aux dépens d'Alex Galchenyuk. Le Canadien ne fait rien de bon. Il restera 35 secondes à la pénalité en début de deuxième période.

La pénalité ne mène à rien et il faut attendre plusieurs minutes avant de voir Alex Galchenyuk rater un filet béant. Lors de la relance, Milan Lucic bouscule son vieil «ami» Alexei Emelin et il se présente avec Jordan Eberle face à un défenseur du Canadien. Lucic décide de tirer et la rondelle passe entre les jambières de Carey Price: 1-0 Oilers.

Plus de détails à venir…