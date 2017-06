Cabrera produit cinq points et les White Sox écrasent les Blue Jays 11-4

TORONTO — Joe Biagini est normalement l'animateur du vestiaire des Blue Jays de Toronto, mais après avoir été débité de sept points, dont six étaient mérités, sur huit coups sûrs et un but sur balles en plus d'une manche sur la butte, il était plutôt réservé. Melky Cabrera a claqué un circuit de trois points et un double de deux points, aidant les White Sox de Chicago à écraser les Blue Jays 11-4, vendredi.



≪J'espère que je ne gaspillerai pas cette occasion d'apprendre de ce départ, a mentionné Biagini. Je crois que cette frustration peut être utilisée afin de m'améliorer et de m'assurer que ça ne se produise plus ou moins souvent.≫



Jose Quintana (3-8) a limité les Jays à deux points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches. Jake Petricka a oeuvré pendant une manche et deux tiers, accordant deux points, et Gregory Infante a provoqué le dernier retrait de la rencontre.



Jose Abreu a frappé deux coups sûrs et a produit trois points pour les White Sox, tandis qu'Alex Hanson a frappé trois coups sûrs et a inscrit trois points.



Biagini (1-6) a été remplacé par Dominic Leone après avoir affronté quatre frappeurs en deuxième manche sans provoquer un seul retrait. Les releveurs Jeff Beliveau, Jason Grilli, Aaron Loup, Ryan Tepera et Danny Barnes se sont ensuite succédé.



≪Évidemment, Joe n'était pas à son mieux ce soir, a affirmé le gérant des Blue Jays, John Gibbons. Il a éprouvé des difficultés à lancer des prises. Nous n'avions jamais vu ça de sa part auparavant. Il avait bénéficié de six jours de repos aussi, donc il était en forme.≫



Justin Smoak a claqué un circuit de deux points en neuvième, mais c'était trop peu trop tard pour les Blue Jays. Kendrys Morales et Steve Pearce ont frappé un circuit en solo chacun. Pearce disputait un premier match depuis le 14 mai, quand il s'était blessé au mollet droit.



Biagini, qui a été promu dans la rotation de partants des Blue Jays en raison d'une blessure au majeur de la main droite à Aaron Sanchez, a dit qu'il avait rapidement regardé la vidéo de son départ après avoir quitté la partie en deuxième manche. Il trouvait que sa mécanique n'était pas au point.



≪C'est bien d'au moins savoir quel était le problème plutôt que de n'en avoir aucune idée≫, a-t-il déclaré.



Abreu a cogné un triple de deux points dès le troisième frappeur de la rencontre, permettant à Hanson et Cabrera de croiser le marbre. Todd Frazier a produit un point deux frappeurs plus tard, poussant Abreu à la plaque à la suite d'un sacrifice.



Le départ difficile de Biagini s'est poursuivi quand Tim Anderson a claqué la balle au monticule, mais le partant des Blue Jays a lancé la balle par-dessus Smoak, qui couvrait le premier coussin. Cette erreur a permis à Matt Davidson de procurer une avance de 4-0 aux White Sox.



Cabrera a refait des siennes en deuxième manche, produisant deux points. Abreu a suivi en claquant un double d'un point pour donner les devants 7-0 à sa troupe. C'est à ce moment que Gibbons a mis fin à la soirée de travail de Biagini.