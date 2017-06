«C'est une très bonne chose d'avoir Jacques à la barre de l'équipe» Luc Brodeur-Jourdain

(98,5 Sports) - Les Alouettes de Montréal sont à Edmonton pour y affronter les Eskimos, vendredi soir au Commonwealth Stadium.

Le match est présenté sur Cogeco Media à compter de 21h30 avec l’émission d’avant-match : Jean Saint-Onge est la description et Steve Charbonneau à l’analyse.

L’équipe de Jacques Chapdelaine a bien commencé sa saison en l’emportant 17-16 sur les Roughriders de la Saskatchewan au Stade Percival-Molson.

Le joueur de centre Luc Brodeur-Jourdain s’entretenu avec Jérémie Rainville aux Amateurs de Sports.

Même si l’état d’esprit des troupes est excellent, il n’en demeure pas moins que les Alouettes ont encore beaucoup de choses à priver estime le vétéran joueur de ligne offensive.

«Ç’a été un match somme toute difficile dans notre production offensive, analyse Brodeur-Jourdain. On était capable de créer des choses offensivement, mais on avait de la difficulté à compléter, à terminer les poussées offensives et à marquer des points.»

Brodeur-Jourdain voit dans la forte défensive des Eskimos un défi important.

«Ce sont des gros bonshommes qui sont difficiles à bouger, notamment le # 90, Alamdo Sewell, a-t-il analysé. Les gens veulent le regarder jouer, c’est un mastodonte. Il est difficile à bouger comme une borne-fontaine sur la ligne défensive.»

Jeudi dernier c’est le premier match officiel du quart Darian Durant avec sa nouvelle équipe et particulièrement sa ligne offensive avec laquelle il doit développer une synergie pour connaître du succès.

«Ç’a été un bon match pour créer cette cohésion et cette confiance, affirme Brodeur-Jourdain. On lui a donné du temps pour lancer le ballon. Dans tout le match, il a été touché seulement à deux reprises, on a accordé aucun sac du quart, et on a somme toute bien couru avec le ballon.»

Le vétéran centre constate que l’équipe a enfin un quart-arrière qui a confiance en ses moyens, qui est capable de bien distribuer le ballon et qui prend des décisions rapidement.

Cette année, l’entraîneur-chef Jacques Chapdelaine a gardé pour lui les responsabilités qui incombent au coordonnateur à l’attaque.

«Ç’a apporté beaucoup de stabilité, estime-t-il. Si je devais retourner jusqu’en 2013, je perdrais le compte des coordonnateurs offensifs et des quarts-arrière avec lesquelles j’ai travaillé.»

Luc Brodeur-Jourdain est impressionné par la minutie et le souci du détail qu’apporte Chapdelaine dans la préparation de son équipe.

«Dès qu’on est arrivé ici à Edmonton, on est allé sur le terrain pour s’imprégner du stade, pour visualiser ce qui nous attend, a-t-il raconté. Il croit beaucoup à l’introspection, c’est une très bonne chose d’avoir Jacques (Chapedelaine) à la barre de l’équipe.

Conscient d’être en fin de carrière, Brodeur-Jourdain est heureux de constater que les Alouettes, dans l’ensemble de l’organisation, reprennent leurs vols, après plusieurs saisons pour le moins chaotiques.

«De voir les choses redeviennent positives, qu’on a passé à travers ce creux-là, un peu comme dans toutes les sphères de la vie on peut avoir des creux comme ça, voir un petit peu de lumière, voir qu’on est en train de remonter la pente, ça fait du bien, a-t-il philosophé.»