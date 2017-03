«C'est une saison presque parfaite» - Harvey

QUÉBEC - Quelques minutes après avoir disputé sa dernière course de la saison sur le circuit de la Coupe du monde de ski de fond, Alex Harvey a dressé un bilan très positif de ses performances en 2016-17.

Après avoir triomphé vendredi au sprint en style libre, Harvey a terminé quatrième du 15 km en style classique samedi et deuxième de la poursuite de 15 km, dimanche. Ces performances lui ont permis de terminer deuxième au classement du mini-tour et troisième au classement cumulatif de la Coupe du monde, égalant ainsi le meilleur résultat de sa carrière, obtenu en 2014.

Au total, le Québécois a inscrit quatre podiums cette saison, dont deux victoires. Il a cependant réalisé son plus gros coup d'éclat en remportant le 50 km style classique dans le cadre des Championnats du monde de Lahti, en Finlande, plus tôt ce mois-ci.



« C'est une saison presque parfaite, a déclaré le fondeur de Saint-Ferréol-les-Neiges. Une médaille d'or aux championnats du monde, quelques victoires en Coupe du monde, des podiums au cumulatif et au cumulatif des distances, bref, c'est vraiment - et de loin - ma meilleure saison en carrière. Le but, maintenant, c'est de répéter ça l'an prochain. »



De l'avis du principal intéressé, ses récents succès lui ont insufflé une bonne dose de confiance qui pourrait lui permettre de se propulser vers le podium aux Jeux olympiques de Pyeongchang, l'hiver prochain. D'ailleurs, son entraîneur Louis Bouchard n'a pas caché l'ambition de son protégé pour 2018.



« C'est la saison de sa vie, a-t-il dit sans détour. Ça laisse peut-être présager de beaux Jeux pour Alex, mais une chose est certaine, ses résultats cette saison lui serviront de source de motivation pour l'an prochain. »



D'ici là, cependant, Harvey prendra le temps de décanter les événements des derniers jours.



« On va pouvoir s'asseoir et placoter de la fin de la saison avec son 'coach' (Bouchard) et tout ça », a dit le père d'Alex, Pierre Harvey. Mais ce fut un super week-end. Nous ne pouvions espérer mieux. »



Harvey se rendra ensuite en Corée du Sud la semaine prochaine afin de visiter les installations olympiques, avant de bénéficier d'un mois de repos en avril et de reprendre l'entraînement au mois de mai.



« Il faudrait plus d'Alex »



Pierre Harvey est bien placé pour discuter du sport amateur au pays. L'homme âgé de 59 ans a pratiqué le cyclisme sur route et le ski de fond, et il a même représenté le Canada aux Jeux d'été de Montréal en 1976 et de Los Angeles en 1984, en plus de ceux d'hiver de Calgary en 1988.



Ce qu'il constate, c'est que le ski de fond est à la recherche d'idoles qui permettraient de mousser sa popularité - et par le fait même d'améliorer le financement des athlètes que le pratiquent.



« Nous voudrions simplement qu'il y ait plus d'Alex au Canada, et plus d'Alex chez les dames également, a dit l'ex-olympien. Il faudrait un meilleur appui pour les athlètes, mais on ne met pas beaucoup d'argent pour les encourager au Canada. C'est triste de constater ça, parce que nous avons le potentiel pour connaître du succès, mais on ne prend pas soin de nos athlètes. »



C'est notamment le cas de la Québécoise Cendrine Browne, de Saint-Jérôme, qui a payé de sa poche pour prendre part aux compétitions de la Coupe du monde cette saison. Une décision qu'elle ne regrette pas.



« Je suis vraiment motivée pour la saison prochaine, qui en est une olympique, a-t-elle dit. Les 50 000 $ que j'ai dépensés ont vraiment valu la peine, parce que j'ai eu une saison de rêve et que j'ai enregistré mes meilleurs résultats en carrière. C'était donc de l'argent bien investi. »



Browne espérait signer un top-30 ce week-end afin de répondre aux critères de sélection olympique, et malheureusement en raison de sa 41e place lors de la poursuite de 10 km dimanche elle a échoué.



« Ce n'est pas dramatique, car je peux encore assurer ma qualification olympique en décembre prochain », a-t-elle conclu.