«C'est un certain manque de logique» - Lalonde

(98,5 sports) - Les rumeurs voulant que Connor McDavid signe un lucratif contrat de huit ans d'une valeur de 106 millions de dollars avec les Oilers d'Edmonton a fait beaucoup parler et certains croient que les chiffres sont trop élevés pour la LNH.

«C’est un certain manque de logique, a déclaré Ray Lalonde au micro des Amateurs de sports animés par Jérémie Rainville. On a des salaires trop élevés dans le hockey, c’est illogique. C’est payer très cher considérant la structure économique de la LNH.»

L’expert en marketing prétend que trois ou quatre équipes (Canadiens, Rangers, Maple Leafs, Blackhawks) sont très rentables, mais que c’est plus difficile pour d’autres.

«La business du hockey va bien, mais à mon avis on a des salaires trop élevés en général. Payer des joueurs, neuf, dix, 11, 12 et maintenant 13 millions $ par année, ça me semble illogique par rapport au fait que l’on en a 24 ou 25 par équipes, tandis que la NBA en paie 14 et que le plafond salarial est de 99 millions $», a déclaré Lalonde.