«C'est brisé! C'est brisé! C'est brisé!» - Derek Carr (vidéo)

(98,5 Sports) - Même s'ils sont souvent dans le déni lorsqu'ils sont blessés, la plupart des athlètes sont conscients de la gravité d'une blessure lorsqu'elle survient dans le feu de l'action.

C’a été le cas du jeune quart-arrière Derek Carr des Raiders d’Oakland lors du match remporté 33-25 par les Raiders contre les Colts d’Indianapolis à Oakland dimanche dernier.

Dans une vidéo de la NFL, on entend Carr répéter «It’s broke! It’s broke!» (c’est brisé).

Lorsque conduit à l’extérieur du stade en voiturette électrique, Carr a encore une fois déclaré :«Je crois que c’est brisé»

Son diagnostic était le bon, des radiographies ont démontré, qu’il avait subi une fracture du péroné. Carr ne pourra pas revenir au jeu cette saison, même si les Raiders atteignaient le Super Bowl.

La blessure ne pouvait pas tomber plus mal, car les hommes en noir et argent espéraient devancer les Patriots au premier rang de la Conférence américaine et obtenir l’avantage du terrain jusqu’au Super Bowl.

L’absence de Carr, candidat au titre de joueur par excellence dans la NFL, viendra hypothéquer les chances des Raiders de se rendre jusqu’au bout, eux qui entraient dans les éliminatoires pour la première fois depuis 2002.

Derek Carr a subi une chirurgie cette semaine pour réparer la fracture.

avec cbssports

Sur la vidéo on entend Carr à 3:29 répéter qu'il a une fracture