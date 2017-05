Butler, Kean et Ulysse tous en action le 17 juin

(98,5 Sports) - Les yeux de la boxe seront tournés vers Las Vegas le 17 juin prochain alors que l'Américain Andre Ward et le Russe Sergey Kovalev s'affronteront dans un combat revanche.

Un texte de Jeremy Filosa

Il s'agira aussi d'une grosse soirée pour les amateurs de boxe québécoise qui seront conviés à l’Olympia pour un gala organisé par Eye of the Tiger Management.

Ce soir-là, les amateurs de boxe assisteront à la première finale du poids lourd Simon Kean à Montréal, au premier combat de Steven Bulter depuis sa première défaite et à la poursuite de l’émergence d’Yves Ulysse Jr.

Kean passe à un autre niveau dans sa carrière, lui qui affrontera Rogelio Roger Rossi, un Argentin possédant une fiche de 19-5-1. Kean se prépare pour la première fois à se déplacer vers Las Vegas pour participer à des camps d’entrainement avec des boxeurs de plus haut calibre.

«J’ai récemment été invité par Wladimir Klitschko. Finalement ça n’a pas fonctionné, mais je dois servir de partenaire d’entrainement pour m’améliorer. Je n’apprends pas très vite donc ça me prend des rondes pour avancer.»

Il y aura une ceinture en jeu pour ce combat, mais impossible pour l’instant de savoir laquelle.

Ulysse entre dans les grandes ligues

Suite à son éclatante victoire face à Zachary Ochoa à Verona dans l’État de New York sur les ondes de HBO, Ulysse flotte sur un nuage. Il a fait écarquiller les yeux du monde de la boxe et est à l’aube de recevoir des offres très payantes. D’ailleurs, EOTTM a laissé tomber une opportunité de l’envoyer se battre au Texas dans le but de le garder pour les amateurs de Montréal.

«Je vais me souvenir de ce combat comme étant le duel qui m’a permis de me faire connaitre. Quand une légende de la boxe comme Bernard Hopkins dit que l’avenir de la boxe est entre bonnes mains à cause de boxeurs comme moi, ça fait chaud au cœur.»

Le 17 juin, il affrontera Ricky Sismundo (31-9-3, 13 KO), qui a déjà fait match nul face à DierryJean, en plus d’avoir battu Ghislain Maduma.

Le retour de Butler

Steven Butler, jeune protégé du groupe de Camille Estephan, remontera dans le ring pour la première fois depuis sa défaite face à Brandon Cook le 28 janvier.

«Ce soir-là a été un cauchemar pour moi. Tout s’est mal passé. Même avant le combat. Je revois les images et je ne me reconnais pas. Mais j’ai fait les ajustements nécessaires et je reviendrai plus fort.»

Selon Butler et Estephan, c’est la diète de Steven qui a fait défaut.

«Nous avons fait confiance à un gourou et ç’a été désastreux. Respecter le poids a été une catastrophe. Butler n’avait aucune énergie dans le ring. Nous avons donc procédé à des changements à ce niveau et embauché un véritable nutritionniste.»

Butler, qui s’est excusé à la Régie pour avoir bousculé dans le ring Cook après le combat, a dit avoir fait du ménage dans son entourage. Les membres de sa famille qui avaient lancé une chaudière, une bouteille et qui s’étaient même battus aux abords du ring ont eu à répondre de leurs actes.

«Je leur ai rentré dedans. J’ai fait une promesse aux amateurs de boxe que cela ne se reproduira plus jamais. Je veux affronter à nouveau Cook et j’espère qu’il acceptera de revenir. Nous nous sommes excusés envers son équipe. Sinon j’irai à Toronto sans problème, je suis même prêt à renoncer à ma bourse pour l’affronter à nouveau.»

Avant le gala, EOTTM prépare un 5 à 7 festif. Le premier des 10 combats de la soirée débutera à 18h30. Après le gala les amateurs sont invités à demeurer sur place pour visionner le combat Ward/Kovalev. Un party d’après gala s’en suivra.

L’Olympia peut recevoir un peu moins que 1100 spectateurs.