Brier à Terre-Neuve: le Québec défait l'Ontario et la Colombie-Britannique

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — La formation québécoise de Jean-Michel Ménard a signé ses troisième et quatrième victoires consécutives au Championnat canadien de curling masculin. Ménard, qui évolue en compagnie de Martin Crête, Éric Sylvain et Philippe Ménard, a gagné ses deux matchs de manière presque identique, mardi, réussissant à chaque fois un placement au bouton pour la victoire en bout supplémentaire.



En matinée, Ménard a signé une victoire de 7-6 contre le quatuor de l'Ontarien Glenn Howard (1-5), quadruple champion du monde. Ménard a ensuite vaincu la formation du Britanno-Colombien John Morris (4-3) par la marque de 5-4, en après-midi.



Le Québec demeure dans la course pour une place dans les éliminatoires avec un dossier de 4-2.



Le Manitobain Mike McEwen est toujours en tête du classement grâce à une fiche de 5-1. Il est venu de l'arrière pour vaincre le Néo-Brunswickois Mike Kennedy (1-5) par la marque de 9-7, mardi matin. En soirée, il s'est incliné pour une première fois, 7-5 devant Morris.



Le Nord-Ontarien Brad Jacobs (5-2) s'est inséré au deuxième rang grâce à une victoire de 8-3 face au Néo-Écossais Jamie Murphy (2-4), en après-midi. Il a baissé pavillon en soirée, 7-5 devant le favori local Brad Gushue, de Terre-Neuve-et-Labrador (4-2).



Le champion en titre Kevin Koe, qui porte les couleurs d'Équipe Canada, demeure à la pourchasse de McEwen et Jacobs à 4-2 à la suite d'une victoire de 8-5 face à Murphy en matinée, et d'un revers de 6-4 contre l'Albertain Brendan Bottcher (3-4).



Le Saskatchewanais Adam Casey se retrouve à 4-3 à la suite d'une victoire en supplémentaire de 7-6 contre Kennedy, puis d'un gain de 9-5 contre Howard.