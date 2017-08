Bouchard passe au deuxième tour à Washington

La Montréalaise Eugenie Bouchard a obtenu son billet pour le deuxième tour de l'Omnium de Washington, mercredi, grâce à une victoire en deux manches et 7-6 (6) et 6-0 face à l'Américaine Christina McHale.

Bouchard a dû venir de l'arrière pour éliminer la huitième tête de série, concédant un bris de service au tout début de la première manche. La Montréalaise de 23 ans a repris ce bris lors du 10e jeu et est venue près de réaliser un autre bris, deux jeux plus tard, alors qu'elle a laissé filer quatre balle de bris consécutives.



Au bris d'égalité, Bouchard s'est donné une avance de 6-2, mais McHale est parvenue à remonter la côte pour égaler le score à 6-6.



Bouchard a gagné les deux points suivants pour boucler la première manche en un peu plus d'une heure, et n'a eu besoin que d'une trentaine de minutes au deuxième set pour concrétiser la victoire.



La Québécoise l'a emporté même si elle n'a réussi que 45 pour cent de ses premières balles de service, comparativement à 51 pour cent pour sa rivale. Bouchard a cependant gagné 77 pour cent des points lorsqu'elle a placé sa première balle en jeu.



La Montréalaise n'a donné que quatre chances de bris à son adversaire, et aucune à compter du quatrième jeu du premier set. Elle a réalisé quatre bris de service en 11 opportunités.



Au prochain tour, Bouchard affrontera l'Allemande Andrea Petkovic.