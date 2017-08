Bouchard et Raonic passent au deuxième tour à Washington

(PC) - Eugenie Bouchard et Milos Raonic ont obtenu leur billet pour le deuxième tour de l'Omnium de Washington, mercredi.

Bouchard l’a emporté 7-6 (6) et 6-0 face à l'Américaine Christina McHale, tandis que Raonic a eu de la difficulté face au Français Nicolas Mahut qu’il a battu 7-6 (2), 7-6 (8).

Bouchard a dû venir de l'arrière pour éliminer la huitième tête de série, concédant un bris de service au tout début de la première manche. La Montréalaise de 23 ans a repris ce bris lors du 10e jeu et est venue près de réaliser un autre bris, deux jeux plus tard, alors qu'elle a laissé filer quatre balle de bris consécutives.



Au bris d'égalité, Bouchard s'est donné une avance de 6-2, mais McHale est parvenue à remonter la côte pour égaler le score à 6-6.



Bouchard a gagné les deux points suivants pour boucler la première manche en un peu plus d'une heure, et n'a eu besoin que d'une trentaine de minutes au deuxième set pour concrétiser la victoire.



La Québécoise l'a emporté même si elle n'a réussi que 45 pour cent de ses premières balles de service, comparativement à 51 pour cent pour sa rivale. Bouchard a cependant gagné 77 pour cent des points lorsqu'elle a placé sa première balle en jeu.



La Montréalaise n'a donné que quatre chances de bris à son adversaire, et aucune à compter du quatrième jeu du premier set. Elle a réalisé quatre bris de service en 11 opportunités.



Au prochain tour, Bouchard affrontera l'Allemande Andrea Petkovic.

Puissance

Raonic, troisième tête de série, a exploité sa puissance et a décoché un total de 26 aces pour venir à bout de Mahut en un peu moins de deux heures de jeu.

L’Ontarien, qui a remporté le tournoi en 2014, affrontera au troisième tour le vainqueur du duel entre Marcos Baghdatis et Ryan Harrison.

Jusqu’ici cette saison, Raonic a participé à deux finales, une sur le ciment et l’autre sur la terre battue.

Le tournoi de Washington est le premier de la portion de la saison sur le ciment qui culminera avec la présentation des Internationaux de tennis des États-Unis.

En double, l'Ontarienne Bianca Andreescu et sa partenaire américaine Louisa Chirico ont défait les Américaines Kaitlyn Christian et Desirae Krawczyk 6-3, 7-6 (5).



