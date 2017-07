Bob Bradley dirigera le club d'expansion Los Angeles Football Club

LOS ANGELES — Bob Bradley deviendra le premier entraîneur-chef du Los Angeles Football Club, une équipe d'expansion de la MLS qui fera ses débuts la saison prochaine. Le LAFC présentera officiellement Bradley comme entraîneur vendredi, au Musée d'histoire naturelle du comté de Los Angeles, édifice voisin du lieu de construction du nouveau stade de l'équipe.



Bradley est un ancien entraîneur de l'équipe nationale américaine et l'entraîneur américain qui a connu le plus de succès sur la scène internationale. Il est devenu le premier entraîneur américain à diriger une équipe de la Premiership anglaise la saison dernière, même si son règne à Swansea City a duré seulement 11 matchs.



Dans la MLS, Bradley a dirigé le Fire de Chicago, les MetroStars de New York et Chivas USA, avant de devenir le patron de l'équipe nationale américaine de 2006 à 2011.



Âgé de 59 ans, Bradley a ensuite oeuvré en Égypte, en Norvège et en France, avant de passer à Swansea la saison dernière.