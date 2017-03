Blue Jays au Stade olympique: encore un succès!

MONTRÉAL - Si certains le craignaient, l'intérêt des Montréalais et des Québécois envers les matchs préparatoires des Blue Jays de Toronto au Stade olympique ne s'estompe pas.

À quelque 10 jours des deux rencontres face aux Pirates de Pittsburgh, ce sont plus de 76 000 billets qui ont déjà trouvé preneurs.



«C'est évident que ce n'est pas la même chose que pour les matchs contre les Red Sox de Boston (qui avaient attiré plus de 106 000 spectateurs l'an dernier), mais nous sommes en voie d'obtenir le même nombre de spectateurs que face aux Mets de New York et aux Reds de Cincinnati, soit 96 000 personnes, a indiqué le directeur général d'evenko, Jacques Aubé. En plus, après l'annonce de l'hommage à Tim Raines, on a vu une augmentation des ventes à tous les jours.



«C'est une très belle réussite. Je ne pensais jamais que nous aurions quatre années comme ça de bon baseball. Mais il y a un engouement, c'est clair.»



Plusieurs amateurs de baseball intéressés par le retour du Baseball majeur à Montréal ont fait valoir qu'il serait préférable d'accueillir des matchs de saison régulière afin de conserver cet engouement. S'il est d'accord - Evenko en a fait la demande aux autorités du Baseball majeur - Aubé a rappelé que c'est un dossier complexe.



«Nous aimerions bien ça, mais c'est une décision qui appartient à Major League Baseball. C'est à eux à décider comment agencer leur calendrier afin qu'une équipe vienne à Montréal. C'est clair que nous avons fait des demandes à ce niveau-là. Mais c'est compliqué: il y a les questions de droits de télé. Il y a les abonnements de saison aussi: que dis-tu à tes détenteurs de billets et de loges si tu enlèves trois, six ou 10 matchs à domicile?»



Les sceptiques disent quant à eux que le succès de ces matchs de baseball est dû au fait qu'ils sont ponctuels et que Montréal - comme par le passé - ne serait pas capable de faire vivre un club des Majeures 81 soirs entre les mois d'avril et septembre. Aubé n'est pas d'accord avec cette affirmation.



«Montréal est une très grande ville d'événements. Nous, comme promoteur, nous sommes 16es au monde à titre de vendeurs de billets de tous genres, culturels et sportifs. Les fans montréalais sont de bons fans. (...) Ils recherchent toutefois les bons événements. Si un artiste fait un mauvais spectacle, à sa visite suivante, j'ai de la difficulté à le vendre. Les gens veulent voir de bons shows, de bonnes équipes. Si on avait les Blue Jays à Montréal, les gens seraient là. Si l'équipe gagne...



«Ce que la population nous indique en venant en grand nombre à ces matchs pour une quatrième année, c'est que l'intérêt est là. Oui, ce ne sont que deux matchs préparatoires, mais c'est la quatrième année et les partisans sont toujours au rendez-vous. C'est très encourageant.»



Aubé semble d'ailleurs croire au retour du Baseball majeur à Montréal. Mais impossible pour lui - pour l'instant - de dire si evenko ou Le Club de hockey Canadien fera partie d'un éventuel consortium pour ramener le baseball à Montréal.



«Nous jouons déjà un rôle en ayant pris la décision, il y a maintenant six ans, d'approcher les Blue Jays. Pour ce qui est d'un investissement, ce serait davantage à Geoff Molson de répondre. Mais on participe activement avec les gens qui travaillent le dossier du retour des Expos, c'est clair.



«À ce moment-ci, on ne peut pas répondre à savoir si nous ferons partie du consortium. Notre rôle pour le moment, c'est d'amener du baseball majeur à Montréal avec les deux matchs des Blue Jays.»



Les Blue Jays affronteront les Pirates le vendredi 31 mars et le samedi 1er avril. Le 31 mars, un hommage sera rendu à Tim Raines pour son élection récente au Temple de la renommée du baseball. Le lendemain, evenko honorera les Québécois ayant joué dans le Baseball majeur, ainsi que les Blue Jays, qui ont participé aux éliminatoires au terme des deux dernières campagnes.