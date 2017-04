Blessé dans une explosion, Bartra pourrait rater un mois

DORTMUND, Allemagne - L'entraîneur-chef du Borussia Dortmund, Thomas Tuchel, a déclaré que le défenseur espagnol Marc Bartra pourrait rater quatre semaines en raison des blessures subies dans l'attentat qui a visé l'autobus de l'équipe.

Bartra a été blessé par des éclats d'obus lorsque trois explosions ont touché l'autocar, mardi, alors qu'il venait de quitter l'hôtel pour le stade en vue d'une rencontre de la Ligue des Champions, éventuellement repoussée à mercredi, face à Monaco. L'Espagnol a été conduit à l'hôpital et il a été opéré pour une fracture au poignet.



Après l'intervention chirurgicale, Bartra a mis en ligne une photo de lui, pouce gauche levé. Il portait un bandage au bras droit et un autre, plus petit, au poignet gauche.