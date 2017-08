Beckham aura bientôt son équipe d'expansion à Miami

MIAMI - David Beckham est officiellement sur le point d'obtenir une équipe d'expansion en Major League Soccer à Miami.

Les propriétaires de la MLS ont voté mercredi afin de permettre à l'ex-joueur étoile de poursuivre le processus d'obtention d'un club, qui pourrait entamer ses activités dans un nouveau stade à Miami à compter de 2020.

Beckham tente d'établir une équipe à Miami depuis plus de quatre ans, après avoir promis de débourser 25 millions $US pour les droits d'une équipe d'expansion.



«Nous n'annonçons pas l'arrivée de la MLS à Miami aujourd'hui, a dit le commissaire de la MLS Don Garber. Mais je suis sûr que nous pourrons le faire bientôt, peut-être d'ici la fin de l'été. Il reste cependant des choses à régler.»



Le vote tenu à Chicago, les propriétaires se sont réunis là-bas en prévision du match des étoiles de la MLS, a permis à Garber et à un comité formé des autres propriétaires de la ligue d'avancer le processus d'octroi d'une équipe avant que celui-ci ne soit officiellement complété.

Garber a précisé que ce processus pourrait être terminé d'ici quelques semaines.



Beckham et l'un de ses partenaires d'affaires, Todd Boehy, qui sera le propriétaire majoritaire de la concession de Miami selon Garber, ont rencontré les propriétaires pendant une partie de la rencontre de mercredi, et ils ont discuté de sa carrière de joueur ainsi que de son après-carrière sportive.

Son discours, a dit Garber, était passionné et comprenait de nombreux détails sur ses plans de construction d'un stade et les motifs qui l'ont incité à poursuivre sa carrière de joueur aux États-Unis.