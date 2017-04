Basket: North Carolina défait Gonzaga en finale universitaire (vidéo)

GLENDALE, Arizona - Justin Jackson a réussi un panier de trois points crucial et l'Université de la Caroline du Nord a inscrit les huit derniers points du match pour se sauver avec une victoire de 71-65 contre l'Université Gonzaga en finale du championnat de basketball universitaire américain, lundi soir, vengeant du même coup sa défaite crève-coeur subie en finale l'an dernier.

Ce fut un match échevelé, marqué par 44 fautes et 52 lancers francs, mais, au bout du compte, la logique a été respectée et les Tar Heels (33-7) l'ont emporté.

Après la rencontre, Joel Berry, qui était ennuyé par des blessures aux deux chevilles, fut nommé le joueur par excellence du «Final Four». Le joueur des Tar Heels a rebondi en finale, après avoir connu une piètre performance en demi-finale contre l'Université de l'Oregon.



Un 6e titre pour la Caroline du Nord

Cette saison était l'occasion pour la Caroline du Nord de se racheter, et elle a triomphé un an après s'être inclinée dans le match de championnat à la suite d'un panier de trois points in extremis réalisé à la sirène par l'Université Villanova.



La Caroline du Nord accusait un déficit de deux points avec 1:40 à jouer lorsque Jackson a accepté une passe de Theo Pinson alors qu'il se trouvait sous le panier. Il a alors exécuté un layup et soutiré une faute.



Le lancer franc a permis aux Tar Heels de s'approcher à 66-65, et après une tentative ratée de Gonzaga à l'autre bout du terrain, Isaiah Hicks a réussi un panier qui a permis à la Caroline de Nord de creuser l'écart, en route vers la conquête d'un sixième titre universitaire américain.