Baseball majeur: l'état de la Floride est-il un bon marché?

MIAMI - Un partisan des Marlins de Miami entre dans un bar. Il souhaite voir son équipe jouer à la télévision, mais - ceci n'est pas une blague - les 10 téléviseurs sur place présentent d'autres matchs dans des fuseaux horaires différents. Le problème, c'est que le bar en question est situé tout près du Marlins Park. Une façon comme une autre de dénoncer haut et fort le manque d'allégeance à l'équipe locale. Il s'agit d'une situation qui survient de plus en plus souvent dans le sud de la Floride, Où serait-il probable de la voir se reproduire? Pas à Boston, ni à St. Louis, ni à San Francisco, ni dans n'importe quelle autre ville où s'est installé le baseball majeur.



Tampa? Peut-être. Tout comme les Marlins, les Rays sont les derniers à travers la MLB au chapitre des assistances et ils luttent contre l'apathie des partisans qui afflige les deux concessions depuis qu'elles ont été fondées dans les années 1990.



Les Marlins en sont à leur 25e saison et s'apprêtent à accueillir le match des étoiles pour la première fois de leur histoire. Mais, est-ce que le baseball majeur est à sa place en Floride?



Peut-être pas, étant donné l'échec des Rays et des Marlins, qui ont été incapables de bâtir et développer un lien d'appartenance avec leur communauté.



«Je ne comprends pas l'écart profond qui existe, a avoué Joe Maddon qui sera le gérant de la Ligue nationale lors du match des étoiles et qui a été le gérant des Rays durant neuf saisons. Le camp d'entraînement printanier a lieu ici depuis les 100 dernières années. Tu penses que ce sera un bon marché pour le baseball.»



C'est plutôt un bon marché pour les partisans qui collectionnent les fausses balles, puisqu'ils ont peu de compétition. Les Rays ont terminé bons derniers des majeures pour les assistances à chaque saison depuis 2011. Les Marlins ont terminé au dernier rang dans la Ligue nationale lors de 11 des 12 dernières saisons.



Plusieurs spectateurs qui se présentent au stade se soucient davantage des visiteurs — même si ça signifie de les huer.



Les deux équipes ont même tenté de changer leurs noms au cours des années; sans succès.



Alors, que faire?



«Il existe plusieurs problèmes, affirme le premier-but des Rays Logan Morrison, qui a également joué pour les Marlins. Plusieurs résidents de la Floride ne sont pas originaires de cet état. Les organisations sont relativement jeunes, alors elles ne sont pas profondément enracinées chez les locaux. Plusieurs personnes qui assistent à des matchs dans les deux marchés de la Floride sont partisans d'autres équipes.»



Un autre problème provient du manque de compétitivité. Les deux équipes ont atteint les séries à six reprises lors de leurs 43 saisons combinées. Les Marlins n'ont pas participé aux éliminatoires depuis 2003, la plus longue disette de la Ligue nationale.



Le match des étoiles sera l'occasion rêvée pour présenter le stade des Marlins, vieux de cinq ans, qui a reçu plusieurs éloges sans toutefois régler le problème des assistances. Contrairement aux Marlins, les Rays eux disputent leur match au Tropicana Field, vieux de 27 ans, qui fait partie des pires stades de tous les sports professionnels réunis.