Barcelone et Real Madrid vont disputer un match hors-concours à Miami

MIAMI - Le FC Barcelone et le Real Madrid vont s'affronter dans un match hors-concours le 29 juillet au Hard Rock Stadium, le domicile des Dolphins de Miami.

Un match préparatoire l'un contre l'autre est rare pour les grands rivaux espagnols, qui s'affrontent chaque année en Liga, et parfois aussi en Ligue des champions, en Copa del Rey et en Super coupe espagnole.



Les deux équipes vont croiser le fer en Amérique du nord pour la toute première fois.



Le Real Madrid compte notamment sur Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, tandis que le FC Barcelone a dans ses rangs Lionel Messi et Neymar, entre autres.



Le match fait partie d'un tournoi appelé la Coupe internationale des champions. Les organisateurs annonceront d'autres sites et adversaires le 21 mars.