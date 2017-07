Ballou a encore bien des choses à apprendre

Le point de presse de Mauro Biello

Chargement du lecteur ...

(98,5 Sports)- Ballou Jean-Yves Tabla est probablement le joueur le plus talentueux de l'Impact, et à 18 ans seulement, qui sait où ce talent le mènera? Mais entre-temps, il est clair que le jeune prodige de l'Impact a encore bien des choses à apprendre au niveau du jeu collectif.

Lors des derniers matchs, Ballou a obtenu des départs notamment à cause de la blessure à Ingacio Piatti et des mauvaises performances de Dominic Oduro. Mais malgré les nombreuses minutes qui lui sont offertes, le jeune milieu semble frustré de son manque de production.

Il n’est pas rare de voir Ballou tenter de déjouer par lui-même, les trois défenseurs qui l’encerclent. La plupart du temps, on lui soutire l’objet et la menace change de côté.

« C’est exactement ce que l’on tente de lui faire voir sur les vidéos, expliquait l’entraîneur Mauro Biello jeudi matin. Ballou est extrêmement talentueux, mais il est jeune et ça fait partie de l’apprentissage. »

Biello est convaincu que le jeune y arrivera, mais pour l’instant on voit les clubs adverses s’ajuster à son jeu.

«On respecte ses qualités et on ne le laisse jamais affronter un adversaire à un contre un, explique l’entraîneur. C’est à lui ensuite de lire le jeu devant lui et choisir la meilleure option. Car lorsqu’ils se mettent à trois contre toi, tu vas perdre le ballon. »

Même si Piatti n’est pas certain d’être de la formation partante samedi soir à New York, contre le Rd Bulls il n’est pas certain que Ballou sera son remplaçant. David Choinière, un autre québécois, pourrait avoir un départ»

Par ailleurs, le nouveau défenseur de l’Impact Shaun Francis rejoindra le groupe la semaine prochaine. Le défenseur latéral gauche a été acquis des Earthquakes durant la Gold Cup.

Son équipe, la Jamaïque, a perdu en finale du tournoi mercredi soir face aux Américains. Francis retournera chez lui ce week-end pour prendre certains effets personnels, avant de s’envoler vers Montréal au début de la semaine prochaine.

Un retour très possible vers le 5-3-2 bientôt

En plus de Francis, l’autre nouveau défenseur montréalais Deian Boldor devrait lui aussi être prêt à jouer ses premières minutes bientôt, probablement la semaine prochaine contre Orlando. Avec le retour imminent d’Hassoun Camara, l’Impact se retrouve avec énormément de profondeur au poste de défenseur central.

En plus de Chris Duvall, Daniel Lovitz et Shaun Francis qui évoluent sur les flancs, Biello comptera sur une panoplie d’option en défense centrale. Laurent Ciman, Kyle Fisher, Victor Cabrera, Deian Boldor, Wandrille Lefèvre et Hassoun Camara seront bientôt tous disponible.

Avec les récentes difficultés des milieux de terrain défensif, il ne faudrait pas se surprendre de voir Biello revenir à ce fameux système 5-3-2, qui comporte cinq défenseurs.

« Quand on a utilisé ce système, on a obtenu trois matchs nuls. Ciman est habitué de jouer ce système avec l’équipe nationale belge et maintenant que Boldor peut aussi relancer l’attaque avec sa gauche, c’est sûr que ça devient une option. »

L’Impact jouera son prochain match samedi soir au Red Bull Arena au New Jersey. Le match vous sera radiodiffusé au 98,5 FM et sur le réseau Cogeco dès 18h30 avec l’émission d’avant match. Jeremy Filosa sera à la description et Arcadio Marcuzzi `l'analyse