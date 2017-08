Austin Jackson permet aux Indians de venir à bout des Rays 4-3

ST. PETERSBURG, Fla. — Austin Jackson a commencé la huitième manche en claquant une longue balle, permettant à Corey Kluber et les Indians de Cleveland de battre les Rays de Tampa Bay 4-3, dimanche. Kluber (11-3) a retiré neuf frappeurs sur des prises en sept manches. Il s'agissait d'un 14e départ de suite au cours duquel il passait huit adversaires ou plus dans la mitaine. L'as des Indians a alloué quatre coups sûrs, dont un circuit de deux points à Steve Souza fils, en sixième.



Cody Allen a fermé les livres en neuvième manche et il a inscrit un 21e sauvetage cette saison.



Les Rays ont montré un dossier de 2-7 lors de leur séjour de neuf parties à domicile. Lors de cette séquence, ils ont été blanchis cinq fois et ils n'ont marqué que 11 points.



Twins 6 Tigers 4



Brian Dozier et Miguel Sano ont frappé un circuit et les Twins du Minnesota ont eu le meilleur sur les Tigers de Detroit au compte de 6-4.



Les Twins ont laissé filer une avance de 4-0 avant que Byron Buxton brise l'égalité en huitième manche grâce à un simple. Ils ont remporté sept de leurs huit derniers matchs.



Buxton a produit deux points pour les Twins. Les Tigers ont perdu sept de leurs neuf dernières parties.



Tyler Duffey (2-3) n'a pas donné de point en une manche et deux tiers. Trevor Hildenberger a retiré Justin Upton pour mettre fin à la huitième et il a ensuite confirmé la victoire des siens en neuvième, enregistrant un premier sauvetage en carrière.



Le pointage était de 4-4 quand Bruce Rondon (1-3) a donné deux buts sur balles aux Twins en huitième. Warwick Saupold s'est amené en relève et il a retiré Jorge Polanco, mais Buxton a réussi un simple d'un point par la suite. Ehire Adrianaza a suivi avec un sacrifice.



Royals 14 White Sox 6



Whit Merrifield a cogné un circuit de trois points, récoltant cinq points produits, et les Royals de Kansas City ont défait les White Sox de Chicago 14-6.



Drew Butera a frappé quatre des 16 coups sûrs des Royals, permettant aux siens de s'élever au-dessus de la barre de ,500, avec une fiche de 59-58. Jorge Bonifacio a concédé trois points, six coups sûrs et deux buts sur balles. Il a également retiré sept frappeurs grâce à des prises.



Tim Anderson a claqué une longue balle de deux points du côté des White Sox et Avisail Garcia a ajouté un double de deux points.