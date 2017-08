Anquan Boldin avec les Bills (vidéo)

PITTSFORD, N.Y. - Les Bills de Buffalo ont embauché le joueur autonome Anquan Boldin, une décision qui ajoute de l'expérience à un groupe de receveurs plutôt jeune.

L'équipe en a fait l'annonce à la suite de l'entraînement de lundi. Elle survient deux semaines après que le vétéran de 14 saisons eut visité les installations des Bills. Il a disputé la dernière campagne avec les Lions de Detroit, captant 67 passes pour 584 verges et huit touchés en 16 matchs.

Les 1076 attrapés de Boldin pour 13 779 verges le placent au quatrième rang parmi les receveurs actifs, le troisième depuis qu'il a fait son entrée dans la NFL en 2003, après avoir été un choix de deuxième tour des Cardinals de l'Arizona.

